Por Agência Brasil

Publicada em 26/11/2026 às 09h50

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a cabelereira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, a comparecer à Cantata de Natal de seu filho.

Débora está em prisão domiciliar e foi condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos golpistas de 2023 e pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada em frente ao edifício-sede do Supremo, com um batom.

Na decisão, Moraes esclareceu que a autorização de saída vale somente para a data da apresentação, que será realizada no dia 29 de novembro, em uma escola de Paulínia, interior de São Paulo.

"Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do evento, em 29/11/2026, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas", decidiu o ministro.

Desde março do ano passado, Débora cumpre prisão domiciliar por possuir filhos menores de idade. Ela é monitorada por tornozeleira eletrônica, não pode usar redes sociais e ter contato com outros investigados.

No caso de descumprimento das medidas, ela deverá voltar para o presídio.