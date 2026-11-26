Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 26/11/2026 às 09h45

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quarta-feira (25) pedido do Ministério Público da União (MPU) para que a Corte indique a fonte de recursos para o pagamento de verbas indenizatórias (penduricalhos).

Na decisão, o ministro disse que não cabe ao Poder Judiciário analisar pedidos de suplementação orçamentária.

"O objeto das diversas ações julgadas [penduricalhos] não engloba analisar pedidos de suplementação orçamentária, uma vez que, as medidas administrativas e legislativas necessárias para a execução das decisões judiciais incumbe aos Poderes Executivo e Legislativo", afirmou.

No mês passado, a Advocacia-Geral da União (AGU) enviou ao ministro um pedido de esclarecimento sobre como realizar o pagamento de R$ 533 milhões em penduricalhos do Poder Judiciário e do MPU.

A medida foi tomada após o Judiciário e o Ministério Público da União (MPU) constatarem que não há dinheiro previsto no Orçamento de 2026 para pagar os benefícios, que foram validados pela própria Corte.

O Judiciário precisa de R$ 208,9 milhões para pagar os penduricalhos. No MP, a despesa calculada é de R$ 324 milhões.

Após a repercussão do caso, o Conselho da Justiça Federal (CJF) informou que desistiu do pedido de esclarecimento. No entanto, o Ministério Público manteve o pedido de indicação de fontes de custeio.

Penduricalhos

No dia 25 de março deste ano, por unanimidade, os ministros decidiram que as indenizações adicionais, gratificações e auxílios (penduricalhos) pagos a juízes deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos integrantes da Corte, que tem o teto como referência e é equivalente a R$ 46,3 mil.

Contudo, a soma do salário e benefícios ainda pode chegar a R$ 78,8 mil mensais para quem recebe o adicional tempo de serviço, benefício que foi mantido pelo STF. O adicional prevê o acréscimo de 5% ao salário por ano trabalhado e pode ser somado a outros penduricalhos.

As regras também valem para os procuradores do MPU.