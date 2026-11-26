Por MPF-RO

Publicada em 26/11/2026 às 09h01

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento da sentença que reconheceu a posse e o domínio dos lotes 59 e 60 da Gleba Burareiro, em Machadinho d’Oeste (RO), em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A decisão, que transitou em julgado em 23 de setembro – quando não há mais possibilidade de recurso –, reconheceu que a área de 1,9 mil hectares integra o patrimônio público federal. Com a iniciativa, o MPF busca garantir a efetivação da sentença e acompanhar a destinação fundiária do imóvel.

Em ação apresentada pelo Incra, o MPF, por meio de parecer da Procuradoria Regional da República da 1ª Região (PRR1), defendeu a manutenção da sentença da Justiça Federal em Rondônia, que havia definido a área como patrimônio público da União. O parecer destacou que a ocupação irregular de terras públicas por meio de títulos sem validade viola a função social da propriedade e descumpre a legislação agrária. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) concordou integralmente com a fundamentação apresentada e negou os recursos de particulares que requeriam o domínio dos lotes.

No procedimento administrativo, o MPF solicita que, em 15 dias úteis, o Incra informe as providências adotadas para cumprir a decisão, incluindo a retificação da matrícula do imóvel em cartório e a revisão de certificações cadastrais divergentes. O Incra deverá informar, ainda, qual será a destinação fundiária do imóvel, se pretende realizar levantamento ocupacional e cadastramento de potenciais beneficiários da reforma agrária entre as famílias que vivem no local ou se promoverá medidas de desocupação coletiva.

O MPF também notificou a Associação dos Produtores Rurais Terra Nossa sobre a fiscalização dos direitos da comunidade na área. O ofício esclareceu que a atuação do órgão não substitui a necessidade de a própria associação pedir ao Incra e aos cartórios o cadastro dos moradores e a emissão de documentos. A medida busca garantir a transparência do processo e proteger os trabalhadores rurais.