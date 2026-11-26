Por G1

Publicada em 26/11/2026 às 10h36

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou na quarta-feira (25) instalações de produção de enriquecimento de urânio e defendeu a construção de mais armas atômicas, dias após ignorar a oferta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um encontro durante sua recente visita à Ásia.

Fotos da visita foram divulgadas nesta quinta-feira (26) pela agência de notícias estatal KCNA. Especialistas afirmam que Kim provavelmente quer exibir seu arsenal nuclear em evolução, a espinha dorsal de seu regime autoritário, e reafirmar sua rejeição a qualquer futura negociação sobre o desmantelamento de seu programa nuclear.

Segundo a KCNA, Kim inspecionou duas fábricas de produção de materiais nucleares, uma base de produção de equipamentos movidos a energia nuclear e um instituto de pesquisa nuclear. As fotos (veja mais abaixo) mostraram Kim e funcionários militares de alto escalão caminhando entre fileiras densas de equipamentos que pareciam ser centrífugas de enriquecimento de urânio enriquecido e visitando galpões que exibiam o que seriam ogivas nucleares.

Durante a visita, Kim falou em acelerar e expandir "sistematicamente" a produção e mobilização de armas nucleares "em múltiplos domínios", o que segundo ele seria uma resposta às "ameaças nucleares variáveis que se aproximam da Península Coreana a cada momento". Ele acusou os EUA de incentivar aliados regionais a possuir submarinos movidos a energia nuclear e de se comprometer a compartilhar suas armas nucleares com eles.

Kim Jong-un afirmou também que o país não vai abrir mão do status de potência nuclear, que considera "absolutamente inviolável", e ameaçou tratar qualquer tentativa de contestar essa condição como uma declaração de guerra.

As falas são um balde de água fria na pressão internacional feita pela desnuclearização da Coreia do Norte, encabeçada por Trump. O líder norte-americano tem buscado um encontro com Kim Jong-un para negociar diretamente o programa nuclear do país asiático.