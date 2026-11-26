Por G1

Publicada em 26/11/2026 às 10h09

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou nesta quinta-feira (26) deslocar forçosamente mais um milhão de palestinos na Faixa de Gaza se o Hamas não entregar as armas, como o grupo terrorista prometeu fazer no âmbito do plano de paz mediado pelo governo dos EUA e assinado em 2025.

"Ou o Hamas se desarmará voluntariamente para Gaza ser desmilitarizada de acordo com o plano do presidente Trump, ou o Exército israelense o desmantelará em uma nova fase da operação Carruagens de Gideão II [como Israel chama a guerra], incluindo uma nova evacuação de 1 milhão de moradores de Gaza para o sul e a limpeza do território seguindo o modelo de Rafah e Beit Hanoun", afirmou Katz em tom de ultimato e ameaçando retomar o conflito em larga escala contra o grupo terrorista palestino.

Apesar de falar em "evacuação" e mencionar uma "emigração de forma organizada", a fala de Katz pareceu aludir um deslocamento forçado da população palestina —que totaliza pouco mais de um milhão de habitantes. Isso porque tais deslocamentos ocorreram em algumas ocasiões durante a guerra, travada entre 2023 e 2025, e contribuíram para a grave crise humanitária vivida em Gaza até hoje.

Além disso, o deslocamento forçoso da população palestina em Gaza pode configurar crime de guerra e, dependendo do contexto, até crime contra a humanidade.

A fala de Katz ocorre em meio a um impasse entre Israel e Hamas na implementação do plano de paz acordado em outubro de 2025 e imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump:

Apesar de ter concordado em entregar todas as suas armas, o Hamas diz que não o fará enquanto Israel não retirar todas as suas tropas de Gaza —que controlam cerca de 70% do território palestino;

Já Israel afirma que não retirará suas tropas de Gaza enquanto o Hamas não se desarmar.

O impasse tem enfraquecido o plano de paz, que ainda não se sabe se terá sua implementação concluída. Durante o cessar-fogo, em vigor desde outubro de 2025 com a assinatura do documento, Israel tem realizado com alguma frequência bombardeios no território palestino, e o balanço de mais de 70 mil mortos no conflito continua subindo.

O futuro da guerra em Gaza também depende de um novo governo israelense que está em formação após as eleições em outubro. O partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi derrotado pelo partido de Gadi Eisenkot, um ex-chefe do Exército israelense, que agora busca uma coalizão para governar. Enquanto Netanyahu tem intensificado a investida contra Gaza para sobreviver no poder, Eisenkot é a favor de "terminar o serviço" contra o Hamas.