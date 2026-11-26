Por Sandra Cohen/G1

Publicada em 26/11/2026 às 10h14

A cifra é aterradora. Pelo menos 720 mil militares russos morreram na guerra empreendida há quase 5 anos por Vladimir Putin na Ucrânia, de acordo com os sites independentes Meduza e Mediazona.

A estimativa se baseia nos óbitos confirmados pela agência federal de estatísticas, a Rosstat, e aponta para perdas que ameaçam o futuro da Rússia. Ainda assim, o presidente russo não dá sinais de que pretende pôr fim ao confronto, exigindo mais e mais concessões.

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A guerra já representa a quarta causa de morte mais comum no país e mata um russo a cada quatro minutos. O tema, no entanto, é mantido sob segredo de Estado e tratado como tabu. Desde setembro de 2022, sete meses após a invasão, o Ministério da Defesa não atualiza o número oficial de mortos, divulgado à época em 5.937.

Sem surpresa, o Kremlin se apressou a rejeitar a alta taxa de mortalidade na guerra descrita por Meduza e Mediazona. Os dois sites russos funcionam no exílio e utilizaram dados obtidos por grupos de hackers — o Cyber Partisans, de Belarus, e o ucraniano Silent Crow —, que invadiram o sistema da Rosstat. Baseados na análise de 11,6 milhões de arquivos de óbitos, constataram que cerca de 490 mil soldados haviam morrido até o fim de setembro.

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Esses números, porém, são subestimados, pois não incluem os desaparecidos em combate. Além disso, o sistema de registros de mortes confirmadas por guerra é bastante lento. Meduza e Mediazona analisaram os óbitos usando um modelo derivado da matemática e da epidemiologia e, numa projeção, estimaram em ao menos 720 mil mortes, muito acima das 490 mil identificadas nos arquivos da Rosstat.

“Desde 2024, a proporção de registros tardios cresceu drasticamente e continua a aumentar. Hoje, é simplesmente impossível excluir essa categoria de uma estimativa geral de óbitos. Mas estimar quantos óbitos permanecem sem registro não é fácil. Os dados do Rosstat, por si só, não são suficientes, sendo necessárias fontes adicionais, e a análise requer métodos estatísticos complexos”, explica o Meduza.

As perdas em combate afetam os russos das áreas mais pobres do país, que recebem incentivos financeiros do governo para lugar na Ucrânia. As minorias étnicas sofrem taxas de mortalidade significativamente maiores.

O governo recrutou presidiários, em troca de indultos, além de convocar 300 mil reservistas e mercenários. Cerca de 7 mil estrangeiros foram identificados no vazamento de dados da Rosstat, oriundo de países da Ásia Central.

Presidente da Rússia, Vladimir Putin — Foto: Reuters/Pavel Bednyakov

Um outro estudo, realizado pelo jornal britânico “The Guardian”, com base no mesmo vazamento obtido pelos grupos de hackers, identificou que 1.087 militares russos se suicidaram desde o início da guerra, a maioria em áreas ocupadas da Ucrânia ou em regiões russas próximas à fronteira. Mais da metade utilizou armas de fogo.

O custo humano de uma guerra, que ainda é tratada pelo Kremlin como uma operação especial, supera o de outras tragédias que marcaram o país nas últimas décadas. A projeção de mais de 720 mil mortos russos na Ucrânia é quatro vezes maior do que o número de mortos nas duas guerras da Chechênia e ultrapassa em 24 vezes as baixas soviéticas em quase 10 anos de confrontos no Afeganistão, na década de 1980.

A taxa de mortalidade cresce de forma desproporcional ao recrutamento, mas não parece deter Putin na sanha por conquistar mais territórios. Tanto que o Orçamento aprovado na semana passada pela Duma prevê para 2027 um aumento recorde de 27% nos gastos em defesa em relação ao último ano e inclui mais impostos para financiar a guerra na Ucrânia.