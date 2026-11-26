Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/11/2026 às 10h24

PORTO VELHO, RO - O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) considerou descumpridas quatro determinações dirigidas ao prefeito de Chupinguaia, Wesley Wanderley da Costa Gonçalves, após o encerramento do prazo concedido sem a apresentação de documentos, justificativas ou manifestações por parte do gestor. Uma última oportunidade foi concedida para o atendimento das exigências, sob pena de possível aplicação de multa.

A decisão monocrática DM-0258/2026-GCJVA foi assinada nesta quarta-feira (25) pelo conselheiro Jailson Viana de Almeida, relator do processo nº 01173/2025. O prefeito terá 30 dias, contados a partir da intimação, para comprovar o cumprimento das medidas.

As determinações foram originalmente expedidas pelo Tribunal Pleno durante a apreciação das contas anuais do Poder Executivo de Chupinguaia referentes ao exercício financeiro de 2024, sob responsabilidade da então prefeita Sheila Flávia Anselmo Mosso.

O Acórdão APL-TC 00037/26, proferido em sessão virtual realizada entre 20 e 24 de abril de 2026, atribuiu ao atual chefe do Executivo municipal a responsabilidade pela adoção de providências destinadas à correção de falhas administrativas identificadas durante a fiscalização.

De acordo com a decisão, embora regularmente comunicado sobre as obrigações, Wesley Wanderley deixou transcorrer integralmente o prazo estabelecido sem apresentar documentação comprobatória, justificativas ou mesmo pedido de prorrogação.

A ausência desses elementos impediu o Tribunal de verificar se as providências foram efetivamente implementadas, ainda que parcialmente.

Uma das determinações reiteradas estabelece a regularização da alimentação do Banco de Preços em Saúde (BPS). A administração municipal deverá inserir e manter atualizados os dados referentes às aquisições de bens, medicamentos e insumos de saúde, apresentando a respectiva comprovação ao TCE.

Outra exigência envolve a correção da ocorrência denominada “titularidade indevida da conta do Fundeb”, identificada no Sistema Sinapse. Para atender à determinação, deverão ser realizadas apurações internas, correções cadastrais e apresentadas justificativas acompanhadas de documentação comprobatória.

O prefeito também deverá sanar inconsistências no Portal da Transparência de Chupinguaia identificadas no ciclo de avaliação de 2024. Os apontamentos abrangem áreas como acesso à informação, ouvidoria, diárias, planejamento, prestação de contas, convênios, transferências, obras, educação, proteção de dados, governo digital, emendas parlamentares, renúncia de receita e saúde.

A regularização dessas inconsistências será verificada nos próximos ciclos do Programa Nacional de Transparência Pública.

A quarta determinação exige a apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Avaliação Patrimonial (CAP). Entre as informações solicitadas estão a classificação dos bens não localizados por categoria, ano de aquisição e vida útil, os atos de baixa patrimonial, as medidas de responsabilização e a eventual instauração de Tomada de Contas Especial.

Ao fundamentar a concessão de um novo prazo, Jailson Viana de Almeida destacou que as determinações expedidas nos processos de prestação de contas buscam corrigir fragilidades administrativas e promover melhorias na gestão pública, não constituindo exigências meramente formais.

“Não obstante a inércia verificada, entendo que, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da cooperação processual, mostra-se adequado conceder ao gestor derradeira oportunidade para comprovar o atendimento das determinações expedidas, especialmente porque a finalidade precípua da atuação desta Corte consiste na obtenção do resultado concreto perseguido pela deliberação, e não, de imediato, na aplicação de sanções”, registrou o conselheiro.

O relator advertiu que a persistência da omissão ou a falta de comprovação do cumprimento das medidas poderá resultar na aplicação de multa prevista na Lei Complementar Estadual nº 154/1996, sem prejuízo de outras providências processuais. Nenhuma penalidade pecuniária foi aplicada nesta decisão.

Ao controlador-geral de Chupinguaia, Dário Segundo Saraiva Barros, foi recomendado que acompanhe, monitore e auxilie o prefeito e os setores municipais responsáveis pelo cumprimento das exigências, mediante orientações técnicas e mecanismos de controle interno.

Foi determinada, ainda, a intimação do Ministério Público de Contas, da ex-prefeita Sheila Flávia Anselmo Mosso, do atual prefeito e do controlador-geral do município.

Encerrado o prazo de 30 dias, independentemente da apresentação de defesa, o processo deverá ser encaminhado à Secretaria Geral de Controle Externo do TCE-RO para continuidade da análise pela unidade técnica competente.