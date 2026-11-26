Por IG

Publicada em 26/11/2026 às 10h39

Luana Piovani e Poliana Rocha protagonizaram uma polêmica na última quarta-feira (25). Após ser provocada publicamente pela atriz, a esposa do cantor Leonardo não ficou quieta e usou as redes sociais para respondê-la.

Tudo começou quando Luana Piovani questionou Poliana a respeito de uma declaração de cunho sexual feita pelo cantor durante uma apresentação no Navio Cabaré, cruzeiro musical que teve início nesta terça-feira (24), com embarque no Porto de Santos, no Litoral de São Paulo.

"Hoje, antes da gente fazer o show, nós vamos dar uma metida. Eu preciso esgotar, estou com a porr* entalada até aqui", disparou o cantor, referindo-se à esposa.

Por meio dos Stories do Instagram, a atriz publicou uma matéria sobre o tema, escrita pelo colunista do iG, Alessandro Lo Bianco. Na postagem, Luana marcou o perfil oficial da jornalista na rede social e disparou: "@poliana como se sente ao ser chamada de barril de esperm@?".

A atitude de Luana Piovani rapidamente repercutiu nas redes sociais e causou revolta entre os fãs da esposa de Leonardo, que respondeu à provocação da atriz horas depois. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Poliana foi questionada sobre a possibilidade de processar Piovani.

"Não. Eu não acompanho muito a carreira da Luana, mas acredito que a forma como uma mulher escolhe falar de outra diz muito mais sobre ela do que sobre quem ela está falando", afirmou Poliana. "Estou muito feliz com a minha vida, com meu casamento e com meu marido. Espero, sinceramente, que ela se encontre e seja tão feliz quanto eu sou hoje", disparou Poliana.

Luana Piovani já criticou Leonardo anteriormente

Essa não foi a primeira vez que Luana Piovani se envolveu em uma polêmica com Leonardo. No início de novembro, a atriz se referiu ao músico como "lixo humano" ao comentar o caso envolvendo trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em uma fazenda ligada ao famoso.