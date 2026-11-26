Por ENERGISA

Publicada em 26/11/2026 às 10h57

Quem tem contas de energia em atraso terá uma oportunidade especial para regularizar seus débitos neste sábado (28/11), em Porto Velho. A Energisa abrirá sua agência de atendimento, localizada na Avenida 7 de Setembro, no Centro, em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, das 8h às 12h, exclusivamente para negociação de dívidas.

Os clientes poderão aproveitar condições especiais, com descontos que podem chegar a 98%, parcelamento em até 36 vezes, entrada facilitada e isenção de juros e multas, dependendo de cada caso.

A ação marca o encerramento da Black Week da campanha Negocia Energisa e busca facilitar o acesso às condições especiais de negociação, principalmente para quem não consegue comparecer à agência durante a semana por conta de compromissos pessoais ou profissionais.

“Queremos oferecer mais uma oportunidade para que os clientes coloquem suas contas em dia e encerrem o ano com mais tranquilidade financeira. Por isso, excepcionalmente neste sábado, nossa agência estará aberta exclusivamente para negociação de débitos. São condições especiais que variam de acordo com cada caso e que buscam facilitar a regularização das contas em atraso”, destaca Bernardo Moreira, gerente de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia.

Negocie também sem sair de casa

Quem não puder comparecer à agência neste sábado também pode negociar seus débitos pelos canais digitais da Energisa, de forma rápida, prática e segura, sem precisar sair de casa.

Para consultar as condições disponíveis, basta ter os documentos pessoais em mãos e acessar um dos canais oficiais da concessionária:

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673;

Aplicativo: Energisa On, disponível para Android e iOS;

Site: www.energisa.com.br.

A campanha Negocia Energisa segue até o dia 31 de dezembro.

Serviço

O quê: Atendimento exclusivo para negociação de débitos de energia;

Quando: Neste sábado, 28 de novembro;

Horário: Das 8h às 12h;

Local: Agência da Energisa, na Avenida 7 de Setembro, Centro, em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho;

Condições: Descontos de até 98% e parcelamento em até 36 vezes, conforme cada caso