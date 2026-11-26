Por IG

Publicada em 26/11/2026 às 10h45

A Globo iniciou conversas com a equipe de Ana Castela para desenvolver novos projetos com a cantora em 2027. Após a participação da sertaneja em Coração Acelerado, a empresa pretende testar suas habilidades como apresentadora em atrações especiais. A possibilidade de colocá-la no comando de um programa de auditório está entre os planos discutidos pela emissora.

Uma das propostas em avaliação é a realização de um programa musical dedicado ao sertanejo. A desenvoltura da artista diante das câmeras também chamou a atenção de profissionais do SBT durante sua participação no Teleton, no início de novembro. As informações sobre as negociações com a cantora são da Folha de S.Paulo.

Ana Castela ganhou espaço na programação da Globo

O interesse da empresa em desenvolver outros trabalhos com a cantora surgiu durante a novela Coração Acelerado. Na trama das sete, que retratou os bastidores do universo sertanejo, a jovem artista interpretou uma versão de si mesma. Seu desempenho na dramaturgia recebeu elogios nas redes sociais e motivou a emissora a estender sua participação na história para além do período inicialmente previsto.

A presença da boiadeira, como é conhecida pelo público, também teve reflexos nos índices de audiência da produção. As cenas com a cantora chegaram a elevar em até três pontos o desempenho da novela na Grande São Paulo. Agora, a Globo avalia o potencial da artista para atuar no entretenimento em uma função diferente daquela exercida na dramaturgia.

Um dos fatores que precisam ser considerados nas negociações é a disponibilidade de Ana Castela para assumir compromissos com a televisão. A sertaneja está entre as artistas mais requisitadas do mercado musical brasileiro e possui um dos cinco maiores cachês do país. Cada apresentação da cantora custa pelo menos R$ 700 mil.