Por Letícia Regis

Publicada em 26/11/2026 às 12h02

Quem trabalha na avenida Rio de Janeiro conhece os transtornos causados pelo acúmulo de água durante as chuvas. Em um dos pontos que enfrentavam alagamentos recorrentes, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), implantou um jardim de chuva para melhorar as condições de drenagem.

Para a frentista Andressa Moura, que acompanha diariamente a movimentação na avenida, a diferença aparece no tempo em que a água permanece no local. Segundo ela, o escoamento ficou mais rápido após a intervenção.

“Então, a água seca muito mais rápido agora. É questão de uns 15 minutos que toda a água escoa e volta a ficar seco logo. E quando o bueiro está limpo, a secagem é mais rápida ainda”.

O jardim de chuva é uma estrutura projetada para receber parte da água que escorre de superfícies impermeabilizadas, como ruas e calçadas, e favorecer sua infiltração no solo. O sistema complementa a drenagem convencional e ajuda a reduzir o volume de água direcionado às galerias.

A implantação integra as ações municipais para reduzir os impactos das chuvas em locais que apresentam dificuldades de escoamento. A proposta combina recursos de engenharia com processos naturais de absorção da água.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de investir em soluções para problemas que afetam a rotina da população.

“Estamos trabalhando para resolver pontos que há muito tempo causam transtornos para a população. O Jardim de Chuva é uma solução que ajuda a melhorar o escoamento e traz mais segurança e tranquilidade para quem vive e trabalha nessa região”.

O funcionamento da estrutura também depende dos cuidados com sua conservação e com a rede de drenagem. A limpeza e a manutenção ajudam a manter livres os pontos de passagem da água e a preservar as condições de escoamento.

MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, ressaltou que o acompanhamento da estrutura faz parte do trabalho necessário para manter o sistema em funcionamento.

“Estamos buscando soluções eficientes para os pontos de alagamento da cidade. Além da implantação de novas estruturas, nossas equipes também atuam na limpeza e manutenção para garantir que a água tenha o escoamento adequado”.

A combinação entre o jardim de chuva e a manutenção da drenagem busca reduzir os transtornos provocados pela água acumulada na via. Para quem acompanha as condições do trecho diariamente, como Andressa, a mudança se traduz em menos tempo de espera até que a água escoe após as chuvas.