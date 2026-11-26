Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/11/2026 às 14h00

Presidente? – A declaração pública do deputado Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), campeão de votos nas duas últimas eleições, (25.603 votos em 2022, e 32.241 votos em 2026), que o governador-eleito Marcos Rogério (PL), apoia o deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) na sua caminhada rumo à presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ale), a partir de 1º de fevereiro, quando serão empossados os deputados reeleitos e eleitos em outubro demonstra o interesse da parceria sadia (não conivência) entre Executivo e Legislativo. Após os deputados da 12ª Legislatura serem empossados será eleita a Mesa Diretora para o biênio 2027/28 e Mendonça, está entre os candidatos a presidir a Casa do Povo. Laerte estava na lista de nomes para concorrer a presidente, cargo que ele já ocupou durante dois anos, mas agora já está empenhado na campanha de Mendonça. Laerte só não disse, e certamente irá negar, por enquanto, que será o futuro Líder do Governo na Ale-RO, o que será muito bom para Rogério, pela experiência, liderança e poder de persuasão de Laerte. Quem viver verá...

Representatividade – O cargo de Líder do Governo não é função das mais simples. Dentre outras atribuições, o deputado indicado pelo Governo do Estado é o responsável por representar e garantir que a agenda governista avance no trâmite legislativo. É o parlamentar indicado para representar e coordenar os interesses do Poder Executivo no Legislativo Estadual. Laerte já foi prefeito (Alvorada do Oeste) e está no quarto mandato consecutivo. É reconhecido como emérito articulador. Caso realmente seu nome seja confirmado na liderança do governador-eleito senador Marcos Rogério, que também preside o PL no Estado e assumirá o cargo no dia 6 de janeiro, o governo ficará bem representado no Legislativo Estadual. Mas é importante citar a célebre frase do ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto para ela não seja esquecida: “política é como nuvem. Você olha ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”

Secretário – Aos poucos vão surgindo nomes para a composição da futura Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Além de Jean Mendonça para a presidência, o deputado Alan Queiroz (PL-PVH) está sendo citado como o futuro 1º secretário, cargo ocupado hoje, por Cirone Deiró (UB-Cacoal), que foi candidato a vice-governador de Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho à sucessão estadual, mas foi derrotado. Cirone era apontado como deputado reeleito, mas optou pela vice de Chaves. O senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério foi eleito governador no 1º turno. Depois de a presidência, o cargo mais importante na Mesa Diretora do Legislativo Estadual é a 1ª Secretaria. O primeiro secretário é o superintendente dos serviços administrativos, um cargo de gestão com atribuições, que vão além da representação política. É ele quem praticamente decide a maioria de as ações da Casa do Povo. O presidente fica mais ligado à parte político-financeira.

Secretário II – Também não estaria descartado o nome do deputado Nim Barroso (PL/Ji-Paraná), para ocupar o cargo de 1º secretário. Nim foi o segundo parlamentar mais bem votado em outubro somando 29.662 votos. Ele é muito ligado ao prefeito de Jipa, Affonso Cândido (PL), que foi fundamental, decisivo no processo de reeleição de Nim Barroso. E o deputado-reeleito também teve importante participação na eleição do colega e ex-deputado Affonso a prefeito nas eleições de 2024. Nim percorreu bairros e distritos em Ji-Paraná pedindo votos para Affonso, que venceu o ex-prefeito Isaú Fonseca (UB), que concorria à reeleição e liderava na maioria de as pesquisas realizadas por empresas especializadas no segmento. Affonso venceu com 64,27% dos votos válidos e realiza um trabalho que satisfaz a maioria da população de Jipa. Nas eleições de outubro Affonso não foi omisso na campanha de Nim e isso refletiu, em parte, na votação expressiva do deputado-reeleito.

Economia – Veja a diferença na economia entre alguns países, dentre eles o Brasil. Nos Estados unidos, com dois meses de salário mínimo é possível comprar um Corolla. No Canadá, três meses; na Austrália dois, já no Japão de onde veio o Corolla cinco meses. No México dois anos, no Paraguai três anos e meio, na Argentina sete anos. Já no Brasil dez anos, ou seja, 120 meses de salários mínimos para se comprar o mesmo carro. Nos países mais desenvolvidos são necessários meses de salários para se comprar o mesmo veículo. No México, que fica na América Central, são necessários dois anos. Já na América do Sul, onde estão Brasil, Argentina e Paraguai também são anos, dez, sete e três respectivamente. Resultado triste, mas real.

Respigo

A semana foi de temperatura elevada em Porto Velho, o que não é novidade, pois estamos no Verão Amazônico (pouco chove durante meses). Por volta das 13h os termômetros registravam 28 graus e sensação térmica de 31 graus +++ Os deputados estiveram reunidos na semana somente na sessão ordinária da tarde de terça-feira (23). Não houve sessão na quarta-feira (24) +++ Mas a maioria dos deputados esteve com os gabinetes movimentados. Menos os que não conseguiram a reeleição, o que é normal +++ Corinthians e Atlético Mineiro empataram (1x1) na noite de quarta-feira (25) em São Paulo. O jogo foi válido pela 36ª rodada do Brasileirão +++ Faltam duas rodadas para o término da competição que já tem o Flamengo como campeão e dois times rebaixados, Chapecoense e Remo. Internacional 37 pontos, Mirassol, Corinthians, Grêmio e Corinthians estão com 41 pontos e dois deles correm o risco de caírem para a segunda divisão +++ O Rio Grande do Sul poderá ficar sem representantes no Brasileirão 2027 (Grêmio e Inter). O Corinthians também está no grupo de risco, ou seja, três grandes times do Brasil poderão ficar fora o Brasileirão A no próximo ano.