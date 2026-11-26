Por PF/RO

Publicada em 26/11/2026 às 13h30

Porto Velho/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/11), uma operação para combater fraudes em benefícios previdenciários e sociais mediante o uso de documentos falsos em Rondônia.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Porto Velho, expedido pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

A investigação começou após a prisão em flagrante de uma pessoa que tentava sacar um benefício em uma agência bancária da capital utilizando documento de identidade falso, emitido em nome de terceiro. A falsidade foi posteriormente confirmada por perícia.

As apurações indicam que os suspeitos aliciavam idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade para se passarem pelos verdadeiros beneficiários. Com documentos falsificados, eram realizados saques de benefícios e valores depositados em contas vinculadas a programas sociais e previdenciários.

Durante as buscas, foram apreendidos celulares, um tablet, um pen drive e outras mídias de armazenamento. Os equipamentos serão analisados para auxiliar na identificação de outros envolvidos.