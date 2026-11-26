Por sebrae

Publicada em 26/11/2026 às 13h40

O programa Sebrae na Estrada já percorreu 12 municípios rondonienses neste segundo semestre e continuará levando atendimento especializado a outras localidades até dezembro. A iniciativa, desenvolvida pelo Sebrae, aproxima empreendedores e potenciais empresários de orientações, capacitações e soluções empresariais, ampliando o acesso aos serviços da instituição em regiões mais distantes dos grandes centros.

Com uma unidade móvel e equipe técnica especializada, o Sebrae na Estrada oferece atendimento voltado ao fortalecimento dos pequenos negócios, contribuindo para a melhoria da gestão, a ampliação da competitividade e a identificação de novas oportunidades de mercado.

Atendimento em diversas regiões do estado

Desde agosto, a iniciativa percorreu municípios das regiões Central, Zona da Mata, Vale do Guaporé e Cone Sul de Rondônia, chegando a localidades como Vale do Anari, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Costa Marques, Seringueiras e Alta Floresta d'Oeste.

Ao longo das visitas, empreendedores tiveram acesso a orientações sobre gestão, planejamento, formalização, inovação, acesso a mercados e outras soluções oferecidas pelo Sebrae. A ação também facilita o contato direto entre os empresários e a instituição, aproximando serviços que muitas vezes exigiriam deslocamentos para outros municípios.

Mais do que uma ação itinerante, o Sebrae na Estrada representa uma estratégia de aproximação com empreendedores que vivem em municípios e distritos sem atendimento permanente da instituição. Ao levar uma unidade móvel e equipe técnica diretamente às comunidades, o programa reduz barreiras de acesso aos serviços do Sebrae e garante que pequenos negócios possam receber orientação especializada sem a necessidade de deslocamentos para as sedes regionais.

Programação segue até dezembro

A programação será concluída em dezembro com duas rotas. A Rota 14 passará por Corumbiara, Cerejeiras e Colorado do Oeste entre os dias 1º e 3. Já a Rota 15 encerrará o calendário do Sebrae na Estrada nos municípios de Pimenteiras do Oeste, Cabixi e Chupinguaia entre os dias 8 e 10 de dezembro.

Por meio do Sebrae na Estrada, a instituição reforça seu compromisso de levar orientação, capacitação e soluções empresariais para mais perto dos empreendedores rondonienses. A iniciativa facilita o acesso aos serviços do Sebrae, incentiva o empreendedorismo local e contribui para o desenvolvimento econômico dos municípios, conectando pequenos negócios a novas oportunidades de crescimento, inovação e competitividade.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).