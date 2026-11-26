Por ASCOM/IFRO

Publicada em 26/11/2026 às 14h24

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) segue com inscrições abertas para 500 vagas em cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio pelo Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1. As oportunidades são destinadas a quem deseja obter uma formação profissional técnica após a conclusão do Ensino Médio. As inscrições são gratuitas até 13 de dezembro, com ingresso no primeiro semestre de 2027.

São ofertados os cursos técnicos em Enfermagem, Zootecnia, Edificações, Eletrotécnica, Eletromecânica, Administração e Tradução e Interpretação de Libras. As vagas estão distribuídas entre campi e polos de Educação a Distância (EaD) do IFRO.

Os cursos técnicos subsequentes são uma opção para quem busca qualificação profissional, deseja ingressar no mercado de trabalho ou pretende ampliar suas possibilidades de atuação profissional. Tanto as inscrições quanto os cursos são gratuitos.

Cursos presenciais

Na modalidade presencial, o IFRO oferece 200 vagas, distribuídas entre cinco cursos técnicos em quatro campi. O Campus Guajará-Mirim oferta o curso Técnico em Enfermagem, enquanto o Campus Jaru disponibiliza o Curso Técnico em Zootecnia. Na capital do estado, o Campus Porto Velho Calama oferta os cursos técnicos em Edificações e Eletrotécnica. Já o Campus Vilhena oferece o curso Técnico em Eletromecânica. Cada curso conta com 40 vagas.

Todos os cursos presenciais são ofertados no período noturno. No caso do Técnico em Enfermagem, os estudantes terão aulas teóricas à noite, enquanto as atividades práticas e o estágio supervisionado serão realizados durante o dia, nos períodos da manhã e da tarde.

Cursos a distância

Na modalidade de Educação a Distância (EaD), são ofertadas 300 vagas, sob responsabilidade do IFRO Campus Porto Velho Zona Norte.

O Curso Técnico em Administração oferece 200 vagas, distribuídas entre 24 polos localizados em Rondônia, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Já o Curso Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (Língua Brasileira de Sinais) disponibiliza 100 vagas no polo do Campus Porto Velho Zona Norte.

Os cursos a distância também exigem a participação em atividades presenciais obrigatórias, realizadas no campus ou polo em que o estudante estiver matriculado, conforme o calendário acadêmico da unidade.

A distribuição das vagas por município está disponível no Anexo II do edital do processo seletivo.

Quem pode participar?

Podem participar do processo seletivo candidatos que já concluíram ou estejam concluindo o Ensino Médio. Para efetivar a matrícula, será necessário comprovar a conclusão dessa etapa de ensino, sem dependências.

A seleção será realizada sem aplicação de prova, considerando o desempenho escolar dos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, conforme os critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo também contempla modalidades de reserva de vagas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, pretos, pardos, indígenas, quilombolas, egressos dos cursos técnicos do IFRO, além de critérios relacionados à renda.

Inscrições abertas

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção do IFRO, até as 23h59 do dia 13 de dezembro. Durante a inscrição, o candidato deverá informar seus dados pessoais e as notas do Ensino Médio, seguindo as orientações do edital.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para 14 de dezembro, e o resultado final será publicado em 18 de dezembro. A convocação dos candidatos aprovados em primeira chamada está prevista para 5 de janeiro de 2027.

Acesse o edital dos cursos técnicos subsequentes e inscreva-se: https://tinyurl.com/IFRO-sub-2027

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