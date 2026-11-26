Por Assessoria

Publicada em 26/11/2026 às 14h30

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran) comunica que os conjuntos semafóricos instalados nos cruzamentos das avenidas Rondônia com Rio Grande do Norte, próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e Brigadeiro Eduardo Gomes com Carmelita dos Anjos (Avenida 34) entrarão em funcionamento nesta quinta-feira, 26 de novembro.

Os equipamentos haviam sido instalados inicialmente em pontos da BR-364. No entanto, após a revogação da autorização pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de Rondônia (DNIT), os semáforos precisaram ser retirados da rodovia.

Após estudos realizados pela Semtran, os dois conjuntos semafóricos foram destinados aos cruzamentos das avenidas, atendendo a solicitações de moradores por mais sinalização e segurança no local.

O reaproveitamento dos equipamentos permite que os semáforos continuem sendo utilizados no município, sem prejuízo financeiro aos cofres públicos, uma vez que os conjuntos retirados da BR-364 foram destinados à instalação nos dois novos cruzamentos.

A Semtran orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a redobrarem a atenção ao transitarem pelos cruzamentos, respeitando a sinalização e as indicações dos semáforos, contribuindo para a segurança e a fluidez do trânsito.