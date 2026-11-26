Por Adelson Nunes

Publicada em 26/11/2026 às 14h46

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), em parceria com a Colônia de Pescadores Z-9, realizou, na manhã desta quinta-feira (26), uma ação de plantio e replantio de mudas de espécies nativas na área onde funcionava o antigo lixão municipal, localizada na RO-135, saída para Nova Londrina.

A iniciativa faz parte dos trabalhos de restauração ambiental da área, com o objetivo de recuperar o espaço e contribuir para a preservação dos recursos naturais. Durante a ação, foram replantadas mudas de árvores nativas, entre elas Ipê Roxo, Ipê Branco e Ipê Amarelo, além de outras espécies. O trabalho também incluiu serviços de limpeza e manutenção do local.

A escolha das espécies levou em consideração os benefícios ambientais que proporcionam, como a oferta de sombra, a melhoria da ventilação, o fortalecimento da biodiversidade e a conservação do meio ambiente.

De acordo com o técnico da Semagri, Claudio Duarte, a iniciativa representa um importante passo para a recuperação ambiental do espaço. “Precisamos restaurar essa área. O local é muito importante para todos que passam por aqui. Esse replantio de mudas representa sombra, mais ventilação e qualidade de vida para todos”, afirmou.

O presidente da Colônia de Pescadores Z-9 de Ji-Paraná, Manoel Batista Dantas, também destacou a importância da participação da entidade na ação. “Além de melhorar a qualidade de vida da população, as árvores melhoram o visual do ambiente. Ficamos muito felizes em participar de uma ação tão importante. Com essa ação, quem ganha é a cidade, que ficará mais arborizada e com o meio ambiente preservado”, ressaltou.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a recuperação de áreas degradadas, a arborização urbana e a construção de um ambiente mais saudável para a população.