Por SINJUR

Publicada em 26/11/2026 às 14h26

Pela primeira vez, equipe representando o Tribunal de Justiça de Rondônia participa e vence torneio internacional que reúne policiais e servidores da Justiça de dezenas de países; atletas custearam a maior parte das despesas do próprio bolso

Um grupo de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) escreveu história ao conquistar a medalha de ouro no futsal nos XI European Police & Fire Games (EPFG 2026), realizados em Vigo, na Espanha. Foi a primeira vez que uma equipe representando o TJRO participou de uma competição mundial de militares e serventuários da Justiça — e o resultado não poderia ser mais expressivo: campeões invictos.

O projeto que originou a conquista teve início em novembro de 2025, a partir da parceria entre o policial militar cabo De Deus — idealizador de um projeto já consolidado na Polícia Militar, com participação em três edições de competições internacionais e medalhas em todas — e o servidor do TJRO Renan de Oliveira, que desenvolvia o time Amigos FC, grupo de servidores e convidados do tribunal. Juntos, convidaram o professor Carlos Gomes, multicampeão no Estado de Rondônia, para assumir os treinamentos e preparar o grupo para competições, inicialmente com foco local e na possibilidade de um torneio nacional dos tribunais de justiça.

A grande surpresa veio quando a equipe recebeu um convite formal para participar do mundial europeu. "Essa competição reúne policiais e bombeiros da Europa. Tínhamos um amigo policial militar que já havia participado; ele recebeu o convite e nos chamou para fazer parte do projeto", contou o servidor Herberton Dias, lotado na Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron).

Diante do desafio, os atletas intensificaram os treinamentos e buscaram recursos junto à Assembleia Legislativa do Estado, conseguindo apoio para o custeio das passagens aéreas. As despesas com hospedagem e alimentação, no entanto, foram bancadas pelos próprios atletas — uma demonstração de determinação que ficou marcada na história da delegação.

A equipe foi composta por servidores do TJRO, dois policiais penais (Vagner e José Emerson), o policial militar cabo De Deus e o agente da Polícia Rodoviária Federal Alef Renan, o preaprador físico Jair Bernardo — um grupo coeso que, apesar das dificuldades, não desistiu do sonho inédito.

A chegada à Espanha, porém, não foi sem contratempos. Um atraso no voo fez com que o grupo chegasse com um dia de atraso à competição, o que resultou na perda de duas partidas na modalidade de futebol 7 (soçaite) e na consequente eliminação ainda na fase inicial dessa disputa. No futsal, no entanto, a história foi diferente: a equipe do TJRO — Brasil passou por todos os adversários sem ser derrotada e sagrou-se campeã invicta.

"Foi uma experiência única, maravilhosa e um evento super organizado", relatou o servidor Diego Antunes, do setor de Cerimonial do TJRO.

A conquista representa não apenas um resultado esportivo, mas um marco para Rondônia: pela primeira vez, o estado é representado em um campeonato mundial de servidores da Justiça e retorna com o título máximo. O Sinjur celebra a vitória de cada um dos atletas que embarcaram nesse sonho coletivo e parabeniza toda a equipe pela dedicação, coragem e pelo resultado histórico que colocou o nome de Rondônia no pódio do mundo.

O Sinjur somos todos nós.