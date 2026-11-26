Por Assessoria

Publicada em 26/11/2026 às 14h24

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler) aprovou, por unanimidade, o parecer jurídico e homologou o registro integral da Chapa 01 — “Trabalho com Resultado” para disputar as eleições do triênio 2027–2029. A deliberação ocorreu em reunião extraordinária realizada nesta quinta-feira (26), na sede administrativa da entidade, em Porto Velho.

A análise considerou o Estatuto Social do sindicato, a documentação de inscrição da chapa e as informações funcionais encaminhadas pela Secretaria de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa de Rondônia. O processo eleitoral contempla a escolha da Diretoria, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e dos delegados da entidade.

Entre os pontos examinados, a comissão avaliou a situação de candidatos que ocupam cargos em comissão ou recebem gratificação. Conforme o entendimento aprovado, a restrição prevista no artigo 61 do Estatuto se aplica aos membros titulares da Diretoria, não alcançando os candidatos aos conselhos e às funções de delegado.

Também foi mantido o registro de Moisés Carvalho da Silva como candidato a quarto suplente da Diretoria. A comissão entendeu que o recebimento de gratificação não impede sua participação nessa condição. Caso seja convocado futuramente para assumir uma vaga de titular, deverá comprovar previamente a renúncia ou exoneração da função gratificada, salvo se demonstrar que a verba possui natureza de vantagem pessoal, conforme a exceção estatutária.

O parecer registra ainda que nenhum dos nove candidatos titulares da Diretoria ocupa cargo em comissão ou recebe gratificação, segundo as informações funcionais apresentadas.

Presidida por Osvaldo Nunes Neto, a reunião contou com a participação de José de Ribamar Gonçalves Leite, Júlio Juhasc e Raimundo Façanha Ferreira. A comissão determinou a inclusão da ata e do parecer nos autos do processo eleitoral, além da publicação e comunicação oficial da decisão aos interessados.

Confira a ata e o parecer jurídico na íntegra.