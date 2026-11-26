Por Assessoria

Publicada em 26/11/2026 às 14h49

A Prefeitura de Jaru realizou nesta quinta-feira (26) o pagamento dos salários dos servidores municipais referentes ao mês de novembro, antecipando, mais uma vez, o depósito dos vencimentos.

Com o pagamento, a administração municipal injetou o valor de quase R$ 12 milhões na economia de Jaru e região, que irão contribuir diretamente com a movimentação do comércio local.

O prefeito Jeverson Lima destacou que o pagamento feito antes do prazo limite é uma forma de reconhecer o bom trabalho desenvolvido pelos servidores municipais. “Fazemos questão de reforçar nossa gratidão pela dedicação dos nossos servidores, que, todos os dias, se empenham para garantir o bom funcionamento dos serviços prestados à população”, disse.