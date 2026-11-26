A Prefeitura de Jaru realizou nesta quinta-feira (26) o pagamento dos salários dos servidores municipais referentes ao mês de novembro, antecipando, mais uma vez, o depósito dos vencimentos.
Com o pagamento, a administração municipal injetou o valor de quase R$ 12 milhões na economia de Jaru e região, que irão contribuir diretamente com a movimentação do comércio local.
O prefeito Jeverson Lima destacou que o pagamento feito antes do prazo limite é uma forma de reconhecer o bom trabalho desenvolvido pelos servidores municipais. “Fazemos questão de reforçar nossa gratidão pela dedicação dos nossos servidores, que, todos os dias, se empenham para garantir o bom funcionamento dos serviços prestados à população”, disse.
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