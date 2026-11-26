Por G1

Publicada em 26/11/2026 às 15h25

China, Brasil, Japão e União Europeia criticaram a nova rodada de tarifas de importação anunciada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As medidas, apresentadas na quarta-feira (25), atingem 14 países, incluindo Índia, Suíça, Coreia do Sul, Indonésia e Vietnã.

As novas tarifas ainda não entraram em vigor. Antes disso, haverá um período de cerca de um mês para que empresas e outros interessados apresentem manifestações sobre as propostas.

O governo americano afirma que esses países adotam práticas comerciais que favorecem suas próprias indústrias e prejudicam a competitividade das empresas dos EUA.

Um dos principais argumentos de Washington é o chamado excesso de capacidade produtiva. Os EUA acusam outros países de estimular suas indústrias, inclusive por meio de incentivos financeiros dos governos, a produzir mais do que o mercado consegue absorver.

Com isso, o excedente pode ser vendido a outros países a preços mais baixos, dificultando a concorrência com os fabricantes locais. Os governos atingidos, porém, contestam essas acusações.

Quais países serão afetados?

Entre as tarifas adicionais propostas pelo governo americano estão:

China: 20%;

Índia: 25%, com possibilidade de redução para 17% caso seja firmado um acordo comercial;

Bangladesh: 18%;

Camboja: 18%;

Indonésia: 18%;

Vietnã: 20%, condicionado à assinatura de um acordo comercial.

Parte das novas cobranças poderá se somar às tarifas que já incidem sobre os produtos importados pelos EUA.

Brasil classifica novas tarifas como 'inaceitáveis'

Em um anúncio separado, o governo americano propôs a cobrança de uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves brasileiras e o aumento dos impostos sobre o açúcar importado do país.

A medida pode afetar especialmente a Embraer, uma vez que as aeronaves prontas estavam entre os produtos que haviam sido poupados do tarifaço anunciado em julho. (veja mais aqui)

O governo brasileiro manifestou "indignação" com a proposta e acusou os EUA de tentar pressionar o país a alterar regras relacionadas ao Pix, ao comércio digital e a acordos comerciais preferenciais.

Em nota divulgada na quarta-feira, o Palácio do Planalto afirmou que vem negociando "de boa-fé" com os americanos há mais de um ano.

Segundo o governo brasileiro, os EUA se comprometeram, em agosto, a apresentar as bases de um possível acordo econômico e comercial entre os dois países. O documento, porém, ainda não foi enviado, apesar das cobranças de Brasília.

"A decisão unilateral do USTR constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça", afirmou o governo.

O Planalto informou que continuará buscando uma solução negociada, mas não descartou a adoção de medidas de reciprocidade — ou seja, possíveis ações em resposta às tarifas americanas — nem o recurso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

O anúncio ocorre em meio a uma disputa entre os dois países na entidade. Na terça-feira (24), os EUA bloquearam a primeira tentativa do Brasil de levar a julgamento o tarifaço imposto em julho.

O bloqueio, porém, não encerra a disputa. O Brasil poderá reapresentar o pedido e, na segunda tentativa, os EUA não poderão impedir sozinhos a abertura do processo de julgamento.

China avalia medidas em resposta

Principal alvo da nova ofensiva comercial de Trump, a China afirmou que poderá adotar medidas para defender seus interesses econômicos

O porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, classificou a justificativa americana de excesso de produção como um "pretexto para o protecionismo".

Segundo o governo chinês, as novas tarifas podem prejudicar as cadeias globais de produção, elevar a inflação e afetar empresas e consumidores em diferentes países.

Pequim também defendeu que as divergências comerciais sejam resolvidas por meio de negociações.

O anúncio coloca sob pressão a trégua comercial firmada entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, em outubro de 2025, e que vence em 10 de janeiro.

No início do ano passado, os dois países chegaram a impor tarifas superiores a 100% sobre os produtos um do outro. Uma série de negociações permitiu reduzir as cobranças e amenizar as tensões.

Caso a trégua seja rompida, a nova tarifa de 20% proposta pelos EUA sobre os produtos chineses poderá subir para 40%, além de outras cobranças já existentes.

União Europeia cobra respeito ao teto de 15%

Silhueta do presidente dos EUA, Donald Trump, à frente de bandeira da União Europeia em foto de ilustração — Foto: Dado Ruvic/REUTERS

A Comissão Europeia afirmou que espera que as novas tarifas propostas pelo governo Trump respeitem o limite de 15% estabelecido no acordo comercial firmado entre os EUA e a União Europeia no ano passado.

As medidas foram propostas com base na Seção 301 da legislação comercial americana, que permite aos EUA investigar e adotar medidas contra práticas comerciais estrangeiras consideradas desleais ou prejudiciais ao país.

Segundo a Comissão Europeia, o teto de 15% deve considerar tanto as novas cobranças quanto as tarifas já existentes sobre os produtos europeus.

A instituição também lamentou a falta de uma ação conjunta para combater o excesso de produção industrial no mundo e rejeitou a acusação de que o bloco contribui para esse problema.

Segundo a Comissão, a Europa está, na verdade, entre as regiões mais afetadas pelo excesso de produção industrial, especialmente da China.

Japão e Índia contestam medidas

O Japão também rejeitou a justificativa americana para a imposição das novas tarifas.

O porta-voz do governo japonês, Minoru Kihara, afirmou que o país não adota práticas econômicas contrárias às regras de mercado nem possui um excesso estrutural de capacidade produtiva.

Já a Índia defendeu que as divergências sejam tratadas no âmbito das negociações para um acordo comercial bilateral com os EUA, iniciadas em fevereiro de 2025 e ainda não concluídas.

Os EUA propuseram uma tarifa de 25% sobre os produtos indianos, mas sinalizaram que a cobrança poderá ser reduzida para 17% caso os dois países cheguem a um acordo.

Os americanos são o principal mercado de exportação da Índia. Entre abril e outubro, as vendas de mercadorias indianas para os EUA cresceram 14,5%, alcançando US$ 59,5 bilhões.

Singapura também manifestou decepção com a proposta americana e negou adotar medidas de proteção ao mercado interno ou conceder subsídios à produção.

Por que Trump voltou a anunciar tarifas?

As novas tarifas são resultado de uma investigação de oito meses sobre supostas práticas comerciais desleais em 16 economias. Apenas México e Noruega ficaram de fora da proposta, pois as análises ainda não foram concluídas.

As medidas fazem parte da estratégia de Trump para fortalecer a indústria americana, ampliar as exportações do país e reduzir a dependência econômica da China.

A decisão tem como base a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite aos EUA adotar medidas contra práticas estrangeiras consideradas prejudiciais ao comércio americano.

O anúncio ocorre após a Suprema Corte dos EUA considerar ilegal o uso de poderes de emergência pelo presidente para impor tarifas abrangentes.

Os percentuais anunciados não representam, necessariamente, um aumento equivalente nas cobranças atuais, já que parte das tarifas existentes será descontada.

A proposta também prevê exceções para determinados produtos e alíquotas menores para países que firmarem acordos com Washington.

As medidas ainda não têm data definida para entrar em vigor. A consulta pública segue até 5 de janeiro de 2027, e as audiências estão previstas para começar em 25 de janeiro. Após essas etapas, o governo americano deverá definir as cobranças.