Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/11/2026 às 15h54

A possibilidade de edição de um decreto de situação de emergência ou de calamidade pública em Rondônia foi discutida entre representantes do setor produtivo e o presidente da Assembleia Legislativa (ALE-RO), deputado estadual Alex Redano (Republicanos).

A medida foi apresentada pelas entidades como necessária à proteção das atividades agrícolas diante do risco de frustração de safra.

Durante o encontro, realizado na Assembleia Legislativa na quarta-feira (25), os representantes do segmento solicitaram apoio institucional do Parlamento estadual para a possível adoção da medida.

A reunião foi divulgada pela Aprosoja Rondônia e pelo deputado Alex Redano.