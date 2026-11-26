A possibilidade de edição de um decreto de situação de emergência ou de calamidade pública em Rondônia foi discutida entre representantes do setor produtivo e o presidente da Assembleia Legislativa (ALE-RO), deputado estadual Alex Redano (Republicanos).
A medida foi apresentada pelas entidades como necessária à proteção das atividades agrícolas diante do risco de frustração de safra.
Durante o encontro, realizado na Assembleia Legislativa na quarta-feira (25), os representantes do segmento solicitaram apoio institucional do Parlamento estadual para a possível adoção da medida.
A reunião foi divulgada pela Aprosoja Rondônia e pelo deputado Alex Redano.
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