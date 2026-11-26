Por IG

Publicada em 26/11/2026 às 16h07

Atriz compartilhou imagens nos Stories, incluindo registro da gravidez do primogênito, Dom, e foto em que aparece cobrindo os seios com os braçosLuana Piovani movimentou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (26) ao compartilhar registros antigos em sua conta pessoal no Instagram. Aos 50 anos, a atriz relembrou momentos do passado e chamou a atenção ao publicar uma foto em que aparece fazendo topless.

Em outro registro, ela resgatou uma imagem da época em que estava grávida do primeiro filho, Dom, de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

Família de Matthew Perry altera lápide do ator e emociona fãsNa primeira fotografia, Luana aparece olhando para o lado, com os braços posicionados à frente dos seios e usando uma calça cinza com aplicações brilhantes. Já na segunda imagem, a artista aparece durante a gestação do primogênito. Sobre o registro, escreveu: "eu tava gravida do Dom".

A atriz é mãe de Dom, de seu antigo relacionamento com Pedro Scooby, e também dos gêmeos Bem e Liz, frutos da mesma relação.

Não é a primeira vez que Luana Piovani compartilha registros sensuais com os seguidores. Em agosto, durante uma viagem a Ibiza, na Espanha, a atriz publicou fotos fazendo topless na praia.

Em uma das imagens, apareceu sem roupa em uma praia de nudismo. Na ocasião, também comentou sobre a remoção de uma publicação anterior pelo Instagram e brincou que estava "biscoitando para elevar o algoritmo".

Ainda na manhã desta quinta-feira (26), Luana voltou a repercutir nas redes sociais após criticar a jornalista Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacional, da TV Globo. A atriz demonstrou insatisfação com a maneira como a apresentadora anunciou uma notícia positiva para o Brasil, afirmando que a informação foi transmitida em tom fúnebre.

Em uma sequência de vídeos publicados no Instagram, Luana questionou se a postura da jornalista teria sido uma orientação da emissora ou uma escolha pessoal.

Na sequência, ela também falou sobre a responsabilidade dos profissionais diante dos conteúdos que apresentam ao público e relembrou situações em que, como atriz, se recusou a realizar cenas que considerava inadequadas.

"Como é que pode Renata Vasconcellos com esse tom, dando uma notícia boa? Aí não dá nem pra defender. Tipo a Sadi também. Decepcionei demais. São mulheres que eu sempre admirei", declarou.