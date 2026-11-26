Por Jhon Silva

Publicada em 26/11/2026 às 16h17

Terminou de beber aquele refrigerante e ficou com a garrafinha vazia? Antes de jogar fora, saiba que ela pode render pontos e até dinheiro. Em Porto Velho, o programa Recicla Pay incentiva os moradores a transformar pequenas atitudes do dia a dia em benefícios para o bolso e para o meio ambiente.

A iniciativa disponibiliza máquinas que recebem garrafas PET, latinhas de alumínio e outras embalagens aceitas pelo sistema. A cada embalagem entregue e aceita, o participante acumula pontos chamados Tricoins, que podem ser trocados por benefícios conforme as regras do programa.

Além do incentivo financeiro, a participação estimula a separação dos recicláveis e a destinação adequada das embalagens, o que ajuda a reduzir o descarte irregular de resíduos nas ruas.

Garrafas PET recolhidas podem ser recicladas e transformadas em benefícios por meio do programa Recicla Pay

O prefeito Léo Moraes reforçou o convite para que a população participe da iniciativa.

“Queremos mostrar que uma atitude simples pode fazer a diferença. Aquela garrafinha que iria para o lixo pode gerar benefícios para o morador e ajudar a manter nossa cidade mais limpa. Reciclar é cuidar de Porto Velho e do futuro das nossas crianças”.

Os pontos ficam registrados na conta do participante e podem ser acumulados ao longo das entregas. A quantidade recebida varia conforme o material: cada garrafa PET vale 10 Tricoins, enquanto uma lata de alumínio gera 15.

COMO PARTICIPAR?

O primeiro passo é baixar o aplicativo Ambipar Triciclo e fazer o cadastro. Depois, basta separar os materiais aceitos e levá-los a uma das máquinas instaladas em quatro pontos da capital:

Praça CEU, na zona Leste;

Mercado Central;

Terminal Rodoviário;

Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

Pelo aplicativo, os participantes podem consultar os materiais aceitos, acompanhar o saldo de pontos e verificar as opções de troca disponíveis.

Pontos acumulados com a reciclagem podem ser convertidos em dinheiro por meio do Pix

COMO TROCAR POR PIX?

Para o resgate por Pix, 150 Tricoins correspondem a R$1. Segundo o regulamento da Ambipar Triciclo, é permitida uma transferência por semana, de até R$7 por chave Pix cadastrada.

A solicitação deve ser feita na opção de troca de benefícios do aplicativo. O participante escolhe o Pix, informa a quantidade de pontos que deseja utilizar e preenche a chave para receber o valor, conforme as orientações do sistema.

Assim, as embalagens separadas no dia a dia podem somar pontos para os próximos resgates. Antes de solicitar a troca, o morador deve conferir no aplicativo as condições e os benefícios disponíveis.