Por Adaides Batista

Publicada em 26/11/2026 às 16h31

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, na última quarta-feira (25), a “Ação do Bem – Dia da Pessoa Idosa”, integrando a mobilização estadual promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), com o tema “Cidadania e Cuidado com a Pessoa Idosa”. A iniciativa foi realizada em alusão ao Dia Estadual da Pessoa Idosa.

A programação aconteceu no Ginásio Prefeito Chiquilito Erse, localizado na Avenida Amazonas, nº 6.435, com o objetivo de promover cidadania, inclusão social, acolhimento e valorização da pessoa idosa, além de ampliar o acesso a informações e serviços públicos.

Durante a ação, a Semias disponibilizou serviços do Cadastro Único, com procedimentos cadastrais e esclarecimento de dúvidas, emissão da Carteira da Pessoa Idosa e orientação jurídica, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A programação contou ainda com a participação da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que ofereceu serviços de vacinação. Para promover o cuidado pessoal e a autoestima dos participantes, também foram disponibilizados serviços de barbearia, corte de cabelo masculino e design de sobrancelhas, além de atividades de lazer com música ao vivo pelo voluntário do CCI, Tonhão dos Teclados.

Esteve presente ao evento a juíza de Direito, coordenadora estadual da Política da Pessoa Idosa e vice-presidente do Comitê Gestor da Política Judiciária da Pessoa Idosa do TJRO, Ana Valéria de Queiroz Santiago.

Desembargador Isaías Fonseca Moraes, destacou que a proposta é ampliar e fortalecer a iniciativa a cada edição

“ Essa manhã só foi possível graças a união de esforços entre as instituições públicas e parceiros comprometidos com o fortalecimento da rede de proteção social em nosso município. Deixamos aqui um agradecimento especial à Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel)na pessoa do secretário Cássio Moura, pela parceria e por ceder gentilmente as instalações da Semtel para a realização desse evento”, observou o diretor municipal de Proteção Social Básica (DPSB), Adonias Moeses.

A “Ação do Bem” nasceu de uma conversa informal entre o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Paulo Afonso, e o supervisor da Coordenadoria da Infância, da Juventude e da Pessoa Idosa do TJRO, desembargador Isaías Fonseca Moraes. A ideia inicial era realizar a mobilização em Porto Velho, mas, durante as conversas, surgiu a proposta de ampliar a iniciativa para todo o estado. A proposta ganhou força a partir da articulação com o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Rondônia (Coegemas/RO), cuja presidente, a secretária municipal de Assistência Social de Buritis, Saionara Verônica Costa de Farias, abraçou a iniciativa e mobilizou os gestores municipais. Como resultado, os 52 municípios rondonienses aderiram à ação e realizaram atividades simultâneas em alusão ao Dia Estadual da Pessoa Idosa, celebrado em 25 de novembro.

O supervisor da Coordenadoria da Infância, da Juventude e da Pessoa Idosa do TJRO, desembargador Isaías Fonseca Moraes, destacou que a proposta é ampliar e fortalecer a iniciativa a cada edição, garantindo que os serviços públicos cheguem mais perto da população idosa. Segundo ele, a mobilização reúne serviços de documentação, saúde, atualização da vacinação e cuidados pessoais, promovendo cidadania, acolhimento e valorização. O desembargador também ressaltou a adesão dos 52 municípios já na primeira edição e a intenção de realizar a ação anualmente, sempre no dia 25 de novembro.

Paulo Afonso reforça compromisso com a ampliação das políticas para idosos

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou a importância da iniciativa e transmitiu aos participantes uma saudação especial do prefeito Léo Moraes, ressaltando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população idosa. Também reconheceu o empenho da equipe do Centro de Convivência do Idoso (CCI), sob a gerência de Sabrina Bianca, e do diretor de Proteção Social Básica, Adonias Moeses, pelo trabalho de organização e realização da atividade. O secretário também enfatizou que a primeira edição representa o início de uma mobilização que deverá crescer e ser aprimorada nos próximos anos.

“É uma alegria participar deste momento e estar junto da nossa população idosa. Esta primeira edição da Ação do Bem marca o início de um trabalho que queremos fortalecer a cada ano. Sabemos que precisamos avançar ainda mais nas políticas públicas voltadas à pessoa idosa, ampliando os serviços e garantindo mais cuidado, atenção e qualidade de vida. Nosso propósito é melhorar continuamente o atendimento e fazer com que essas ações cheguem cada vez mais perto das pessoas”, afirmou Paulo Afonso.

A mobilização do TJRO integrou uma iniciativa estadual, com atividades simultâneas nas comarcas de Rondônia, reunindo instituições públicas e parceiros em torno da promoção dos direitos da pessoa idosa e do fortalecimento da rede de proteção social.

A realização da ação pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semias, reafirmou o compromisso da gestão municipal com a garantia de direitos, a inclusão social e o desenvolvimento de políticas públicas que assegurem dignidade, respeito e qualidade de vida à população idosa.