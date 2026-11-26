Por Letícia Regis

Publicada em 26/11/2026 às 16h38

O Hospital Municipal de Porto Velho ampliou as opções de atendimento para pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde. Entre eles estão moradores que aguardavam consultas com especialistas e exames para dar continuidade ao cuidado.

É o caso de Maria da Glória, que convive há cerca de dez anos com problemas na coluna e aguardava uma ressonância. Após passar pelo clínico geral na Unidade Básica de Saúde (UBS), ela recebeu o encaminhamento para o especialista. Segundo a paciente, essa etapa do acompanhamento permitiu realizar o exame e conseguir a consulta com o ortopedista em menos de três meses.

“Rapaz, me surpreendeu. O prefeito está de parabéns. Fui ao médico, passei pelo clínico geral no mês passado e fui encaminhada para o ortopedista. Ontem eles já me ligaram. Há anos eu esperava pela ressonância e, com o acompanhamento que recebi na UBS e o encaminhamento para cá, levou menos de três meses. Consegui a tão esperada ressonância da minha coluna e a consulta com o ortopedista. Espero que continue assim, melhorando a cada dia mais”.

Após um ano de espera, Francimar Simão consegue consulta com ortopedista no Hospital Municipal

A avaliação na atenção básica é o primeiro passo para identificar a necessidade de assistência especializada. Quando há indicação, a solicitação segue para a Central de Regulação do Município, responsável pela organização dos agendamentos.

Francimar Simão, morador do bairro JK, na zona Leste, também conseguiu atendimento. Ele aguardava há cerca de um ano por uma consulta com ortopedista após começar a sentir dores no joelho. Quando recebeu a ligação da regulação, foi informado de que seria atendido no dia seguinte.

“Há um tempo já que comecei a sentir umas dores no joelho, fiz uma consulta e logo entrei na fila da regulação. Ontem me chamaram e hoje já consegui ser atendido pelo especialista que esperava. Foi muito rápido, e só de ter um ortopedista vendo o meu caso, já vai me ajudar muito”.

Os atendimentos fazem parte da oferta de serviços especializados da unidade, que recebe pacientes de cardiologia, oftalmologia e ortopedia. Segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), entre 28 de setembro e 24 de outubro de 2026 foram registrados 2.397 atendimentos, entre consultas e exames.

Pacientes devem manter o telefone atualizado na UBS para receber informações sobre consultas e exames agendados

CONTINUIDADE DO CUIDADO

Para o prefeito Léo Moraes, a prioridade é garantir que o cidadão consiga avançar no atendimento sem permanecer por longos períodos à espera de uma consulta ou exame.

“Estamos trabalhando para que a população tenha acesso à saúde com mais agilidade. O Hospital Municipal é parte desse esforço para atender quem aguardou por tanto tempo e garantir que o paciente consiga dar continuidade ao seu tratamento”.

O acesso aos serviços ocorre por encaminhamento da rede municipal, com agendamento prévio. A equipe responsável entra em contato para informar a data e o horário em que o paciente deve comparecer à unidade.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca que o atendimento especializado faz parte de um trabalho contínuo da Prefeitura para ampliar o acesso aos serviços.

“Nosso trabalho é contínuo e busca garantir que o paciente seja acolhido desde a atenção básica e tenha a continuidade necessária na assistência especializada. Estamos ampliando o acesso e trabalhando para reduzir o tempo de espera da população”.

Para facilitar esse contato, os pacientes devem manter o telefone atualizado no cadastro da rede municipal. Quem mudou de número pode procurar a UBS para atualizar as informações. As consultas e os exames são organizados pela regulação, sem necessidade de deslocamento ao hospital para solicitar agendamento.