Por Amanda Ferreira

Publicada em 26/11/2026 às 16h40

As escolas da rede estadual de Rondônia terão novas diretrizes para a organização e execução do Ensino Médio a partir de 1º de janeiro de 2027. Estabelecidas pela Portaria nº 11.469/2026, as mudanças adequam as matrizes curriculares à legislação nacional e reorganizam os Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFAs). A medida foi estabelecida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para ampliar a autonomia das unidades escolares e aproximar o currículo da realidade dos estudantes.

A nova organização mantém a carga horária mínima de 3.000 horas ao longo dos três anos do Ensino Médio, distribuídas em 2.400 horas para a Formação Geral Básica (FGB) e 600 horas para os Itinerários Formativos de Aprofundamento. Entre as principais mudanças estão a execução dos itinerários por meio de Projetos Integradores interdisciplinares, a incorporação do Projeto de Vida como estratégia pedagógica transversal e o retorno da Língua Espanhola à Formação Geral Básica, na área de Linguagens e suas Tecnologias.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da atualização das diretrizes para acompanhar as mudanças na educação brasileira e garantir uma formação alinhada às necessidades dos estudantes. “A educação precisa acompanhar as transformações da sociedade e oferecer aos estudantes oportunidades de aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. A reorganização do Ensino Médio tem o objetivo de fortalecer esse processo, respeitando as particularidades das escolas e das comunidades de Rondônia.”

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Alisson Maia, ressaltou que a nova organização curricular permitirá que as escolas desenvolvam propostas pedagógicas mais próximas das necessidades dos estudantes. “A proposta é fortalecer o protagonismo das unidades escolares, permitindo que os Projetos Integradores sejam planejados a partir de diagnósticos de aprendizagem e das características de cada comunidade. Dessa forma, os itinerários poderão contribuir diretamente para o aprofundamento dos conhecimentos, a interdisciplinaridade e a formação dos estudantes.”

Os Projetos Integradores serão organizados a partir de quatro eixos estruturantes: investigação científica, mediação sociocultural, mundo do trabalho e processos criativos e tecnológicos. As escolas deverão disponibilizar, no mínimo, duas opções de áreas do conhecimento distintas para que os estudantes escolham os percursos de aprofundamento. Outra alteração estabelece que os Componentes Curriculares Eletivos serão ofertados somente nas matrizes que ultrapassarem as 3.000 horas, permanecendo nas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. As novas matrizes contemplam as diferentes modalidades de ensino, incluindo as ofertas regular diurna e noturna, do campo, indígena, mediação tecnológica e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para orientar a implementação, a Seduc, por meio da Gerência de Desenvolvimento Curricular (GDC), iniciou a mobilização das Superintendências Regionais de Educação (Super). O planejamento inclui reuniões técnicas, orientações às equipes gestoras e pedagógicas, visitas presenciais às unidades escolares e formações continuadas para professores e gestores ao longo de 2027, de acordo com a organização da Coordenadoria de Formação e Práticas Educacionais (CFORPE). A implementação ocorrerá simultaneamente nas três séries do Ensino Médio, sem prejuízo da carga horária dos estudantes que já estão cursando essa etapa.