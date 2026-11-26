Por Gregori Rodrigues

Publicada em 26/11/2026 às 16h47

Ji-Paraná é sede do III Fórum Estadual de Gestores e Dirigentes Municipais de Cultura, que reúne representantes de 30 municípios. Promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), o encontro tem início nesta quinta-feira (26) e segue até sexta-feira (27), com foco no fortalecimento da gestão cultural e na construção de estratégias conjuntas para o desenvolvimento das políticas públicas no estado.

A programação reúne gestores municipais em atividades de diálogo, formação e troca de experiências. Entre os temas em discussão estão o Sistema Nacional de Cultura (SNC), a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), os Fundos Municipais de Cultura e os desafios enfrentados pelas administrações municipais na organização e execução das políticas culturais. A proposta é ampliar o conhecimento dos participantes sobre os instrumentos de gestão e incentivar a cooperação entre os municípios.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a integração entre o estado e os municípios amplia as ações de incentivo à cultura. “Fortalecer a cultura em Rondônia exige planejamento e união entre as diferentes esferas de governo. Os municípios têm papel fundamental nesse processo, pois conhecem de perto as manifestações culturais e as necessidades dos artistas e produtores. Temos trabalhado para apoiar iniciativas que ampliem as oportunidades, valorizem a diversidade cultural e contribuam para o desenvolvimento de todo o estado”, evidenciou.

ESPAÇO DE DIÁLOGO

Fórum promove discussões sobre a organização da gestão cultural

Um dos principais pontos da programação é a estruturação de uma articulação permanente dos gestores e dirigentes municipais de cultura. Durante o fórum, estão previstas discussões sobre o regimento interno e a eleição de uma diretoria representativa, com a finalidade de estabelecer um espaço contínuo de diálogo, cooperação e representação dos municípios nas discussões sobre as políticas culturais de Rondônia.

O secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Godofredo Neto, ressaltou que a integração entre os gestores é importante para fortalecer a execução das políticas culturais em todas as regiões. “Cada município possui uma realidade cultural própria, com manifestações, tradições e demandas específicas. O fórum é uma oportunidade para aproximar esses gestores, compartilhar experiências e construir soluções em conjunto. Queremos fortalecer essa articulação para que os municípios tenham participação ativa nas decisões e no desenvolvimento das políticas culturais do estado.”

Até sexta-feira (27), o fórum promove discussões sobre a organização da gestão cultural nos municípios e o fortalecimento da representação dos gestores. A iniciativa busca estimular a continuidade do diálogo entre estado e prefeituras, contribuindo para uma atuação mais integrada na formulação e no acompanhamento das políticas públicas destinadas ao setor.