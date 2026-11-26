Por Meiry Santos

Publicada em 26/11/2026 às 16h43

A arte, a educação e a solidariedade estarão reunidas na segunda edição da Cantata Natalina Solidária “Natal de Luz, Canto e Patinhas”, promovida pelo Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Jorge Andrade, no dia 1º de dezembro de 2026. Alunos e professores participarão de apresentações de música, canto e balé em uma iniciativa que une formação artística e cuidado com os animais.

Serão três apresentações, às 9h, às 16h e às 19h. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de ração animal.

Realizada com o apoio da Prefeitura de Porto Velho e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a cantata reúne os resultados do trabalho desenvolvido ao longo do ano no CMACE. A programação permitirá à comunidade conhecer as habilidades e os conhecimentos construídos pelos estudantes nas diferentes atividades artísticas.

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas como a cantata aproximam educação, cultura e solidariedade e contribuem para a formação cidadã.

“É muito gratificante ver nossos alunos utilizando a arte para levar uma mensagem de solidariedade e cuidado com o próximo. Essa iniciativa também chama a atenção para a causa animal e valoriza o trabalho de pessoas que dedicam seu tempo a proteger e acolher esses animais. Queremos incentivar cada vez mais ações que transformem vidas e fortaleçam a união da nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

Cantata apresenta à comunidade os talentos e aprendizados artísticos dos estudantes

A primeira edição, realizada em 2025, arrecadou meia tonelada de ração, destinada a organizações não governamentais (ONGs) que atuam no resgate e cuidado de animais abandonados. A mobilização reuniu a instituição de ensino, a comunidade e as entidades de proteção animal.

ARTE E FORMAÇÃO

A secretária municipal de Educação, Débora Raposo, destaca a importância de integrar o processo educativo à participação social.

“Essa Cantata representa muito mais do que uma apresentação artística. É o resultado de um trabalho desenvolvido durante todo o ano, que valoriza os talentos dos nossos alunos e fortalece a formação cidadã. Quando unimos a arte à solidariedade, mostramos que a educação também é um caminho para desenvolver a empatia, o respeito e o compromisso com a comunidade. O resultado da primeira edição demonstra o quanto essa união pode fazer a diferença, e esperamos ampliar ainda mais essa corrente de solidariedade”, destaca a secretária.

As apresentações levam ao palco atividades desenvolvidas em sala de aula e aproximam as famílias do trabalho pedagógico. A arrecadação de ração acrescenta à programação uma oportunidade de participação dos estudantes e do público na proteção animal.

Apresentações aproximam famílias da escola e incentivam a solidariedade animal

Para a diretora do CMACE Jorge Andrade, professora Rosicléia Barbosa Gomes, a cantata reúne o aprendizado artístico e uma ação concreta de solidariedade.

“Nosso trabalho no CMACE acontece durante todo o ano, com dedicação dos professores e envolvimento dos alunos nas diferentes linguagens artísticas. A Cantata é a culminância desse processo, um momento em que tudo o que foi construído em sala de aula ganha o palco e se conecta com uma causa social. Queremos que nossos alunos compreendam que a arte também pode transformar realidades e que cada um de nós pode contribuir para uma sociedade mais solidária”, ressalta Rosicléia.

Nesta edição, a ração arrecadada será destinada às protetoras e voluntárias parceiras da iniciativa. Elas atuam no resgate, na alimentação, no apoio à castração e na busca por lares responsáveis para cães e gatos, muitas vezes com recursos próprios.

QUEM RECEBERÁ AS DOAÇÕES

Maria Zenaide Oliveira

Atua nas zonas Leste, Sul, Norte e Central de Porto Velho. É voluntária do projeto Só Pra Castrar (Castra Mais Rondônia), por meio do qual já foram castrados 280 animais, além de outros 56 na Clínica Bem Estar Animal. Apoia cerca de 50 castrações por mês, contribui com a distribuição de ração e participa das feiras de adoção realizadas aos domingos no Espaço Alternativo.

Maria Constância de Oliveira Lima

Voluntária apoia castrações, distribuição de ração e feiras de adoção animal

Também é voluntária do projeto Castra Mais e da Clínica Bem Estar Animal e contribuiu para a castração de mais de 100 animais. Participa de feiras de adoção responsável e, em diversas ocasiões, utiliza recursos próprios para custear os procedimentos.

Nadyjanara Ferreira dos Santos

Atua de forma independente na zona Leste de Porto Velho. Já resgatou aproximadamente 200 filhotes e viabilizou 12 castrações com recursos próprios ou com o apoio de amigos e familiares. Também participa de feiras de adoção para ajudar na busca por novos lares para os animais resgatados.

A parceria busca apoiar a alimentação dos animais acolhidos e dar visibilidade ao trabalho das protetoras. Para o público, a cantata será uma oportunidade de acompanhar as apresentações dos estudantes e contribuir com essa rede de cuidado.

SERVIÇO

Evento: 2ª Cantata Natalina Solidária “Natal de Luz, Canto e Patinhas”.

Data: 1º de dezembro de 2026.

Horários: 9h, 16h e 19h.

Entrada solidária: doação de 1 kg de ração animal.