Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 26/11/2026 às 16h50

Moradores e visitantes poderão voltar a percorrer de trem um trecho da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré a partir deste domingo (29), em Porto Velho. A retomada oferece às famílias a oportunidade de conhecer a ferrovia e compartilhar, entre diferentes gerações, uma experiência ligada à história da cidade.

Inicialmente, os passeios ocorrerão em domingos alternados, sempre a partir das 15h30. As inscrições para este domingo já estão abertas pelo aplicativo PVH+, e as vagas são limitadas.

O prefeito Léo Moraes destacou que o trabalho para reativar o passeio começou no ano passado e que a proposta é ampliar o percurso gradualmente.

“A nossa locomotiva não foi consertada para ficar parada acumulando poeira. Ela voltou para trazer de volta uma das rotas turísticas e históricas mais importantes do nosso Estado. O trajeto ainda é curto, mas nossa expectativa é restaurar a rota cada vez mais”, disse o prefeito.

Durante todo o percurso, um guia contratado pelo município acompanhará os visitantes e contará a história da cidade. A presença do profissional permitirá associar o passeio ao conhecimento sobre o patrimônio histórico.

ENCONTRO ENTRE GERAÇÕES

Para o historiador e secretário executivo de Turismo, Aleks Palitot, a retomada permite aproximar os jovens da história da Madeira-Mamoré e despertar lembranças em quem acompanhou outros períodos de funcionamento da ferrovia.

“Nós tivemos gerações separadas pelo abandono do patrimônio, e esse fio condutor de ferro e aço é a forma de unir essas famílias, que agora terão a oportunidade de entrar em um vagão histórico ao lado dos seus filhos e netos, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de perto e em atividade essa tão importante ferrovia”, disse Aleks Palitot.

A experiência reúne a possibilidade de revisitar memórias e de apresentar a ferrovia a quem ainda não participou de um passeio. Para as famílias, será uma oportunidade de conhecer esse patrimônio ao lado de filhos e netos.

COMO PARTICIPAR

Os interessados devem acessar o aplicativo PVH+ para realizar a inscrição, conforme a disponibilidade de vagas. Para as próximas edições, as inscrições estarão abertas sempre ao meio-dia de quinta-feira anterior a cada passeio.