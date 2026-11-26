Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 26/11/2026 às 16h22

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino Kubitschek de Oliveira (EEEFM JKO), em Porto Velho, lançam neste sábado (28), o primeiro volume do livro “Escola de Autores – Vozes que escrevem a escola”, resultado de um projeto desenvolvido em 2026 para incentivar a leitura e a produção textual. O lançamento oficial será realizado durante a culminância das Eletivas do segundo semestre, na própria instituição, em uma programação que também valoriza a criatividade, o protagonismo e a participação dos estudantes nas atividades escolares.

A coletânea reúne histórias em quadrinhos, poesias, crônicas, contos e poesias concretas, com abordagens sobre amizade, identidade, relações familiares, sonhos, conflitos da adolescência, questões sociais e situações do cotidiano. As produções passaram por etapas de leitura, criação, revisão e reescrita, com orientação dos professores. A publicação reúne 42 produções individuais e coletivas, elaboradas por 72 estudantes, entre os 361 alunos participantes da iniciativa, do 6º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa incentiva a leitura, a escrita e a criatividade dos estudantes da rede pública estadual. “Projetos como o Escola de Autores valorizam o talento dos nossos estudantes e mostram que a educação também é um espaço de criação, expressão e desenvolvimento de ideias. Dar visibilidade às produções dos alunos fortalece o protagonismo juvenil e incentiva novos caminhos para a aprendizagem”, salientou.

A iniciativa surgiu a partir das ações de incentivo à leitura realizadas pela escola, fortalecidas pelos resultados alcançados no projeto Dia de Ler Todo Dia

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Alisson Maia, ressaltou que o projeto amplia as oportunidades de aprendizagem e incentiva os estudantes a desenvolverem habilidades de leitura, escrita e expressão. “A iniciativa demonstra como a escola pode estimular a criatividade e valorizar as ideias dos estudantes, dando espaço para que eles expressem suas experiências, opiniões e perspectivas por meio da escrita. Além de incentivar o hábito da leitura, o projeto fortalece o protagonismo dos alunos e contribui para uma aprendizagem mais participativa e significativa.”

INCENTIVO À LEITURA

A iniciativa surgiu a partir das ações de incentivo à leitura realizadas pela escola, fortalecidas pelos resultados alcançados no projeto Dia de Ler Todo Dia. Em 2025, a instituição conquistou o primeiro lugar na regional de Porto Velho e o sexto lugar estadual. A escola também destaca a conquista do bicampeonato regional no projeto, conforme a divulgação da culminância das Eletivas. Nesse contexto, o Gela Literatura, iniciativa que utiliza uma geladeira itinerante para disponibilizar livros aos estudantes durante o intervalo do almoço, contribuiu para ampliar o contato dos alunos com a leitura e inspirou o desenvolvimento do projeto de autoria.

PRODUÇÃO DO LIVRO

Gela Literatura, iniciativa utiliza uma geladeira itinerante para disponibilizar livros aos estudantes durante o intervalo do almoço

A produção do livro contou com a participação dos professores Marilene Silvestre Monteiro Juca, responsável pelas produções do 6º ano; Rogério, do 7º ano; Menahem Aben-Athar, do 8º ano; Glennda Paiva Moreira, do 9º ano; Síntia Nascimento Batista Bessa, da 1ª série do Ensino Médio; e Djair de Souza Silva, da 2ª série do Ensino Médio.

A revisão textual e a responsabilidade pelo projeto em 2026 ficaram a cargo de Glennda Paiva Moreira. Rafael Turatti Siqueira foi responsável pela elaboração da proposta, articulação das etapas, organização editorial, edição e projeto gráfico do livro.

LEITURA E ESCRITA

Durante a culminância do projeto, realizada em agosto, os estudantes das turmas participantes receberam o Certificado de Estudante de Destaque. A proposta prevê a continuidade das atividades de leitura e escrita, com a produção de livros coletivos anuais e a exploração de novos gêneros textuais, incentivando a participação dos alunos em etapas como seleção, revisão e organização editorial.

Os exemplares físicos do livro estão disponíveis para venda em duas plataformas, disponíveis no link 1 e link 2 , sem fins lucrativos para a escola. A publicação também poderá integrar o acervo literário da instituição e ser utilizada em atividades pedagógicas de leitura, interpretação e produção textual.