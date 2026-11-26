Por Emily Costa

Publicada em 26/11/2026 às 16h13

Transformar prioridades em ações concretas para a população é o objetivo do Planejamento Estratégico Integrado de Porto Velho. Para isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan), realiza reuniões com as secretarias municipais para concluir o plano de ação, que reunirá as metas, os indicadores e as responsabilidades de cada área da gestão até 2030.

Os encontros dão continuidade ao processo iniciado em outubro, com a participação de secretários, gestores e servidores de diferentes pastas em oficinas e atividades coletivas.

Durante as oficinas, os participantes definiram a missão, a visão e os valores da Prefeitura e analisaram os pontos fortes, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças da administração municipal. Também contribuíram para a elaboração do Mapa Estratégico, instrumento que organiza os objetivos e as diretrizes da gestão.

PRIORIDADES DE CADA ÁREA

Nesta etapa, cada secretaria apresenta suas demandas, avalia as necessidades dos serviços sob sua responsabilidade e contribui para definir as iniciativas e as metas que integrarão o plano de ação. O trabalho considera as particularidades de cada pasta e busca conectar as propostas aos objetivos gerais do município.

Integração entre secretarias busca transformar demandas da população em melhorias para a cidade

Para o prefeito Léo Moraes, a integração entre as secretarias é fundamental para garantir uma administração mais eficiente, com objetivos definidos e ações alinhadas às necessidades da população.

“Estamos trabalhando para construir uma gestão cada vez mais organizada, integrada e comprometida com resultados. O planejamento estratégico permite estabelecer prioridades, definir responsabilidades e acompanhar o que está sendo realizado. Nosso compromisso é transformar esse trabalho em melhorias concretas para a população, com ações planejadas para o presente e para o futuro de Porto Velho”, afirmou o prefeito.

A Seplan, vinculada à Secretaria Municipal de Economia (Semec), conduz a consolidação das propostas com a participação das demais secretarias. Ao final do processo, o documento reunirá objetivos estratégicos, ações, metas, indicadores, prazos e responsáveis.

Essas informações servirão de base para acompanhar a execução das iniciativas e verificar o cumprimento das metas. O monitoramento permitirá avaliar os resultados das ações municipais ao longo do período previsto no planejamento, até 2030.