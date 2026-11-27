Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 27/11/2026 às 08h00

Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco têm instabilidades isoladas sob alerta amarelo do Inmet para chuvas intensas no sul e oeste da região

A sexta-feira, 27 de novembro de 2026, prossegue com temperaturas muito elevadas e atuação de áreas de instabilidade sobre o sul e o oeste da Região Norte.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e sul do Pará, onde os acumulados podem chegar a 50 milímetros por dia com ventos de até 60 km/h, exigindo atenção na navegação fluvial e em trechos de estradas vicinais. Em Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), bem como em municípios como Ji-Paraná, Vilhena, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, ocorrem pancadas de chuva isoladas desde a manhã, com máximas de 32°C e 34°C, respectivamente. Em Palmas (TO) e em polos agropecuários como Araguaína e Gurupi, as pancadas isoladas acontecem pela manhã e à tarde, com variação de 25°C a 35°C.

Em Manaus (AM) e em cidades como Parintins e Itacoatiara, há previsão de pancadas isoladas pela manhã e máxima de 35°C. No extremo norte, o calor se destaca: Boa Vista (RR) e Caracaraí alcançam 38°C com chance de chuva rápida apenas pela manhã, enquanto Belém (PA) e Macapá (AP) registram 36°C e 35°C sob variação de nuvens.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: Acre, Rondônia, centro-sul do Amazonas, sul do Pará e oeste do Tocantins.

Validade: Sexta-feira, 27/11/2026.

Principais riscos: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, descargas elétricas e alagamentos pontuais.