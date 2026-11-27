Por Assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 08h20

O deputado estadual Pedro Fernandes participou da Expominério 2026, em Cuiabá (MT), em busca de conhecimento e de cooperação entre os estados vizinhos em defesa do setor mineral de Rondônia. O evento reuniu também outros representantes da mineração rondoniense.

Ao lado do empresário do agronegócio mato-grossense Eraí Maggi, conhecido como o rei da soja e parceiro dessa pauta, o parlamentar debateu a importância do setor produtivo, a união entre estados vizinhos e a expansão em todas as áreas. Para o deputado, Mato Grosso é referência no tema: o estado avançou com atividade em moldes cooperativos, geração de trabalho e uma legislação que dá rumo ao setor.

Pedro Fernandes defende que a mineração parta da legalidade, com regras claras e segurança jurídica para quem investe, para que a atividade gere resultado para os municípios e para as famílias que dependem dela.

“É o caminho que queremos para Rondônia. A mineração legal gera emprego, renda e desenvolvimento, e o nosso estado ainda vai crescer muito nos próximos anos. Vim buscar conhecimento e cooperação para trazer o que for bom para o nosso estado e vou seguir trabalhando por isso”, afirmou o deputado.

Pedro Fernandes preside a comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia e a Frente Parlamentar do Cooperativismo da Assembleia Legislativa de Rondônia e leva do encontro em Mato Grosso subsídios para as discussões do setor no estado.