Por Camila Pinheiro

Publicada em 27/11/2026 às 08h16

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) orienta os profissionais da educação sobre os procedimentos relacionados ao recebimento do Prêmio Aprendizado de Excelência, previsto no Programa Avança Rondônia (PROAR), destinado aos servidores elegíveis das etapas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Aqueles que se encontram em atraso devem conferir a identificação dos beneficiários, verificar a regularidade cadastral dos CPFs e validar os dados bancários necessários ao processamento do pagamento das premiações.

Documentação necessária

Conforme estabelecido pela SEDUC, cada servidor relacionado na planilha validada deve apresentar:

Documento de identidade (RG);

Comprovante de Situação Cadastral no CPF, emitido pela Receita Federal, com situação cadastral REGULAR;

Comprovante dos dados bancários da conta-corrente, com dígito.

Os documentos devem ser reunidos em um único arquivo PDF, identificado com o nome do servidor.

O prazo final estabelecido pela SEDUC para encerramento dos pagamentos, mediante apresentação da documentação correta é dia 30 de dezembro.

Orientação aos profissionais

O SINTERO ressalta a urgência de os servidores que constam na relação de elegíveis acompanharem os procedimentos junto à unidade escolar e verificarem se a documentação solicitada foi devidamente encaminhada à SEDUC.

A entidade destaca que essa etapa é necessária para a conferência das informações e o prosseguimento dos trâmites administrativos relacionados ao pagamento das premiações.