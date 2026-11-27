Por SINJUR

Publicada em 27/11/2026 às 08h24

Porto Velho/RO, 27 de novembro de 2026 - Os filiados do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Inativos, Pensionistas e Transpostos para os Quadros da União no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) escolhem nesta sexta-feira, 27 de novembro, a Diretoria Administrativa que conduzirá a entidade no triênio 2027/2029. A votação será exclusivamente virtual, das 9h às 16h (horário local), pelo endereço https://voti.me/sinjur-eleicao/.

Três chapas na disputa concorrem ao pleito

Chapa 01-ANDRÉ

Chapa 02-GISLAINE

Chapa 03-RAQUEL

Como votar?

O filiado pode votar pelo celular, tablet ou computador, bastando ter acesso à internet. Ao entrar no sistema, assina a lista de presença virtual e, depois de concluir o voto, recebe na tela um comprovante de participação. O voto é secreto e não pode ser identificado.

Quem estiver com o cadastro desatualizado receberá um aviso do sistema e poderá votar no campo “voto em separado”, preenchendo seus dados cadastrais. A validade desses votos será analisada pela Comissão Eleitoral antes da apuração.

Assembleia presencial e transmissão ao vivo

A votação acontece dentro da Assembleia Geral Ordinária, convocada pelo Edital nº 007/2026, que funciona das 8h30 às 16h30. A Assembleia é realizada presencialmente no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, na sede do SINJUR (Rua Venezuela, 1082, Bairro Nova Porto Velho), e transmitida ao vivo pelo canal do Sindicato no YouTube (youtube.com/@SinjurRondonia).

Os servidores têm garantida a participação em assembleias da categoria, que conta como efetivo exercício, nos termos do art. 294 da Lei Complementar nº 68/1992. A Presidência do Tribunal de Justiça foi comunicada da Assembleia pelo processo SEI nº 0021514-71.2026.8.22.8000.

Apuração e quórum

Encerrada a votação e analisados os votos em separado, a Comissão Eleitoral fará a apuração on-line, na presença da Diretoria Administrativa e dos representantes das chapas. O resultado só será divulgado depois de concluído todo o procedimento de apuração.

O Estatuto exige quórum mínimo de participação. Se ele não for atingido hoje, ou se houver empate entre as chapas mais votadas, já estão reservadas as datas de 30 de novembro e 1º de dezembro de 2026, nos mesmos horários, para nova votação, conforme os arts. 78 e 97 do Estatuto Social.

Participe

A Comissão Eleitoral convida todos os filiados a votar. Dúvidas podem ser enviadas para [email protected]

Comissão Eleitoral do SINJUR