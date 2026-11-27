Por Jhon Silva

Publicada em 27/11/2026 às 08h39

Ardência nos olhos, tosse, irritação na garganta e dificuldade para respirar são sintomas que podem surgir após a exposição à fumaça das queimadas. Em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), orienta a população sobre os cuidados necessários para reduzir o contato com os poluentes e proteger a saúde.

A fumaça contém partículas e gases prejudiciais ao organismo e pode agravar doenças como asma, bronquite e problemas cardiovasculares. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas precisam de atenção especial.

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância dos cuidados preventivos e da participação dos moradores no combate às queimadas.

“Proteger a saúde das famílias também passa pelo combate às queimadas. A prevenção e a participação da população são fundamentais para termos uma cidade mais segura e saudável”.

Reduzir o tempo de exposição à fumaça e acompanhar o surgimento de sintomas são medidas importantes para proteger a saúde. Dentro de casa, os cuidados também ajudam a diminuir a entrada de poluentes nos ambientes.

Uso de máscaras e redução da exposição à fumaça ajudam a proteger a saúde durante as queimadas

COMO SE PROTEGER

Durante os períodos de maior concentração de fumaça, a orientação é manter portas e janelas fechadas, beber água regularmente e evitar exercícios físicos ao ar livre.

Quando for necessário sair de casa, máscaras do tipo PFF2 ou N95, bem ajustadas ao rosto, ajudam a reduzir a inalação de partículas. Também é importante evitar a permanência prolongada em locais atingidos pela fumaça.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou a importância da prevenção.

“A fumaça pode comprometer a saúde, principalmente das pessoas mais vulneráveis. É importante evitar a exposição e procurar atendimento médico sempre que surgirem sintomas ou dificuldades respiratórias”.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) oferecem orientações e avaliação para sintomas leves, como irritação nos olhos ou na garganta, sem sinais de gravidade. Tosse persistente também deve ser avaliada por um profissional de saúde.

Falta de ar ou dor no peito exigem atendimento imediato em um serviço de urgência. Em emergências médicas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

Denúncias de queimadas ilegais podem ser feitas pelo aplicativo PVH+ ou pelo WhatsApp da Sema

QUEIMADAS E DENÚNCIAS

Além dos prejuízos ambientais, as queimadas representam um problema de saúde pública. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) orienta os moradores a não utilizar fogo para limpar terrenos ou eliminar resíduos.

O secretário da Sema, Arthur Borin, ressaltou a importância da participação da população.

“Evitar queimadas é proteger o meio ambiente e a saúde das pessoas. A população pode contribuir denunciando práticas irregulares e ajudando a prevenir incêndios”.

As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo PVH+ ou pelo WhatsApp da Sema, no número (69) 98423-4092. A localização da ocorrência e o envio de fotos ou vídeos ajudam a identificar a área que precisa de fiscalização.

Em situações de incêndio, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente pelo telefone 193. O contato permite solicitar o atendimento das equipes responsáveis pelo combate ao fogo.