Por Jairo Ardull

Publicada em 27/11/2026 às 08h50

O secretário de Regularização Fundiária e Habitação (Semurfh) de Ji-Paraná, Antônio Marcos dos Santos, o Fuskão, fez pessoalmente a entrega, na quinta-feira (26), do título definitivo do imóvel da dona de casa, Irene de Leão Prestes, que aguardava havia nove anos pelo documento de posse do terreno no bairro Jorge Teixeira, no 1º distrito.

“Foi uma alegria muito grande receber o título da minha casa. (...) Entrei com o pedido faz uns nove anos, estava esperando, sem imaginar que um dia ele poderia sair. Ainda bem que deu tudo certo. O pessoal aqui da secretaria trabalhou bem e hoje estou recebendo das mãos do secretário Fuskão”, reconheceu Irene Prestes.

Com a liberação do título, a Semurfh chega a 600 emissões em 2026 e 1000 durante os dois anos de administração do prefeito Affonso Cândido (PL). “Estes números são superiores a de outras gestões. Implantamos o Regulariza Jipa, adquirimos veículos e equipamentos para encurtar o tempo de espera do contribuinte”, avaliou o secretário.

Com o imóvel regularizado, o dono deixa de ter apenas a posse e passa a ter a propriedade legal registrada em cartório. O documento comprova oficialmente que o terreno pertence ao titular. Isso evita disputas de posse e facilita a transferência do bem para filhos, herdeiros ou venda futura.

“Com o título em mãos, o proprietário pode usar o terreno como garantia em bancos, por ele valer mais no mercado, para conseguir empréstimos com juros menores, financiar a construção da casa própria ou investir em reformas. Estamos garantindo ao contribuinte o que é direito dele”, afirmou Fuskão.

O Programa Regulariza Jipa foi lançado em 2025 para promover a regularização fundiária e a emissão gratuita de títulos definitivos de imóveis. Neste período, foram realizadas etapas de cadastramento em diversos bairros do município e nos distritos de Nova Londrina e Nova Colina.