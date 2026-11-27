Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/11/2026 às 08h50

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar após ser localizado e detido por populares na noite desta quinta-feira (26), no bairro Igarapé, em Porto Velho. Ele é suspeito de participar de um roubo cometido com um simulacro de pistola.

A vítima procurou ajuda de dois homens que estavam em frente a uma igreja. Após ouvirem o relato da jovem, ambos saíram à procura dos envolvidos e conseguiram deter um deles. O comparsa escapou.

O crime ocorreu no cruzamento da Avenida Calama com a Rua José Osmar. Segundo a vítima, ela havia deixado a casa da avó e retornava para a própria residência na companhia do primo quando foi abordada pela dupla.

Durante a ação, o suspeito de 36 anos teria utilizado o simulacro para intimidá-la. “Passa o celular, passa a mochila, para você não levar um tiro”, teria dito o homem.

Os pertences da jovem foram levados, enquanto o primo não teve nenhum objeto roubado. Conforme o relato da vítima, o segundo suspeito estava desarmado.

Acionada após a detenção, a Polícia Militar encaminhou o homem ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o suspeito já responde a procedimentos por receptação e violência doméstica.