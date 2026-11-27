Por FFER

Publicada em 27/11/2026 às 08h30

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu na tarde desta quinta feira mais uma partida do Rondoniense Feminino 2026, Desportiva Itapuense e Rondoniense Social Clube entraram em campo em busca da vitória, ja que as duas equipes estrearam com derrota na campetição. E o jogo começou eletrizante, na primeira etapa muitos gols com equilíbrio até os 30 minutos quando a partida estava 3 a 2 para a Itapuense, mas nos minutos finais a Desportiva Itapuense conseguiu ampliar o placar para 6 a 2.

Na segunda etapa a equipe do Rondoniense não conseguiu reagir, fisicamente as meninas da Desportiva Itapuense suportaram melhor o ritimo do jogo e também o forte calor, melhor para a equipe do Itapuense que ampliou a goleada para 13 a 2 somando os primeiros três pontos e mantendo as chances de título. Pra ser campeão a Itapuense precisa vencer a equipe do Sport Genus, o Genus pra ficar com o título precisa apenas de um empate diante da própria Itapuense, as das equipes se enfrentam na tarde de domingo.

A equipe do Rolim de Moura também pode ser campeão, precisa vencer o Rondoniense por uma diferença superior a 14 gols e torcer por uma vitória da Itapuense com o placar mínimo de gols. A última rodada do Rondoniense Feminino acontece na próxima sexta feira no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, as partidas estão sendo transmitidas no canal oficial da FFER no Youtube.

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