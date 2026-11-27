Por Assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 08h30

Galo da BR terá compromissos contra Sobradinho, Capital e Brasiliense em três dias consecutivos; elenco sub-20 realiza preparação em Goiás

O Ji-Paraná Futebol Clube disputará três amistosos entre os dias 1º e 3 de dezembro, no Distrito Federal, como parte da preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027.

Atual campeão rondoniense sub-20, o Galo da BR realiza suas atividades em São Luís de Montes Belos, em Goiás, por meio de uma parceria estabelecida com o FC Estrela.

O primeiro compromisso será contra o Sobradinho, na terça-feira (1º), às 15h30, no Estádio Augustinho Lima.

Na quarta-feira (2), também às 15h30, a equipe rondoniense enfrentará o Capital, no Estádio Juscelino Kubitschek (JK).

A programação será encerrada na quinta-feira (3), às 10h, diante do Brasiliense, no Estádio Elmo Serejo Farias, conhecido como Serejão. Todos os horários correspondem ao fuso de Brasília.

Durante os amistosos, a comissão técnica terá a oportunidade de avaliar individualmente os atletas, promover ajustes técnicos e táticos, além de trabalhar o entrosamento e o ritmo de jogo do elenco.

A logística estabelecida pelo clube contempla hospedagem, alimentação, deslocamentos e períodos destinados ao descanso e à recuperação física dos jogadores.

Após o último confronto, a delegação retornará a São Luís de Montes Belos, onde prosseguirá com os treinamentos voltados à competição nacional.