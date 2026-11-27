Por rotapolicialnews.com

Publicada em 27/11/2026 às 08h40

Um roubo à mão armada mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta quinta-feira, 26 de novembro de 2026, em uma residência na rua 543, no bairro Jardim América, em Vilhena (RO).

Conforme apurado pelo Jornal Rota Policial News, criminosos armados invadiram uma residência, renderam os moradores e os amarraram durante a ação criminosa.

Sob a mira de pistolas, as vítimas foram obrigadas a realizar transferências bancárias via PIX para uma terceira pessoa.

Além do dinheiro, os assaltantes também levaram uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha.

Após deixarem o imóvel, os criminosos fugiram com o veículo tomando rumo incerto naquele momento.

Durante a fuga do imóvel, os suspeitos abandonaram a motocicleta na rua Acre, esquina com a avenida Pará, no Setor 19, bairro Parque Industrial Novo Tempo.

O Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) realizou a recuperação da motocicleta e, com apoio de outras guarnições, intensificou as diligências para localizar e prender os envolvidos no assalto.

As vítimas conseguiram se desamarrar sozinhas e, somente depois, acionaram a Polícia Militar para comunicar o crime.

A ocorrência será registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.