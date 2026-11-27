Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/11/2026 às 11h17

A Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva de um homem detido na madrugada desta sexta-feira (27), em Porto Velho, após um episódio de violência doméstica em uma boate localizada na Avenida Calama. O pedido foi acompanhado do encaminhamento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. Não foi arbitrada fiança na esfera policial, considerando a gravidade da ocorrência e a soma das penas máximas dos delitos, superior a quatro anos.

Durante depoimento prestado na presença de uma advogada, a mulher relatou ter sofrido agressões, xingamentos e ameaças em ocasiões anteriores. Também foram apresentadas mensagens de texto enviadas pelo investigado antes do episódio na casa noturna, nas quais ele já teria feito ameaças envolvendo o uso de arma de fogo.

Segundo o relato da vítima, o homem é casado em outra cidade e estava acompanhado de outra mulher no estabelecimento. Ao vê-la na companhia de amigos, teria iniciado uma discussão motivada por ciúmes, passando a agredi-la e ameaçá-la.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a mulher foi puxada e empurrada com força. A intervenção dos seguranças resultou na retirada do suspeito da boate.

O homem, entretanto, permaneceu nas imediações do estabelecimento. Um amigo da vítima tentou conversar com ele e acabou sendo ameaçado com uma arma de fogo, circunstância que motivou o acionamento da Polícia Militar.

Durante a abordagem policial, o investigado teria resistido à prisão e sacado a arma, sendo necessária sua contenção pelos militares.

Encaminhado à Central de Flagrantes da capital, o suspeito teve a prisão em flagrante ratificada após a análise das provas e das informações reunidas pela Polícia Civil.

Ao solicitar a prisão preventiva, a autoridade policial apontou a periculosidade demonstrada pelo investigado e o risco à integridade física da mulher.