Por Adaides Batista

Publicada em 27/11/2026 às 11h46

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, participou da solenidade de lançamento do edital do Prêmio Prioridade Absoluta 2027, promovido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), em parceria com o Ministério Público de Rondônia (MPRO) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO). A cerimônia foi realizada no edifício-sede do Tribunal de Justiça, em Porto Velho.

A iniciativa, idealizada pela Coordenadoria da Infância, da Juventude e da Pessoa Idosa (CIJPI) do TJRO, tem como objetivo reconhecer e certificar os municípios rondonienses que se destacarem na implementação de ações e políticas públicas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

O dispositivo de honra da solenidade foi composto pelo presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel; pelo supervisor da Coordenadoria da Infância, da Juventude e da Pessoa Idosa do TJRO, desembargador Isaías Fonseca Moraes; pela procuradora de Justiça Andreia Luciana Damascena Ferreira Engel, representando o procurador-geral de Justiça do MPRO, Alexandre Jésus; pela auditora de controle externo Maria Gleide Vânia Alves de Albuquerque, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Wilber Carlos; e pelo secretário municipal de Inclusão e Assistência Social de Porto Velho, Paulo Afonso.

Premiação reconhecerá municípios com boas práticas nas áreas da infância e da adolescência

Para participar da solenidade de lançamento, foram convidados pelo secretário da Semias, Paulo Afonso, a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e da Medida Socioeducativa em Meio Aberto (MSEMA), Francisca Barroso Mello; a articuladora do Selo UNICEF em Porto Velho, Marina Falcão; representantes da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), além de outros servidores da Semias.

AVALIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Os 52 municípios de Rondônia participarão automaticamente do processo de avaliação, que abrangerá cinco eixos fundamentais: Educação, Assistência Social, Sistema Socioeducativo, Acolhimento Institucional e Familiar e Primeira Infância.

As administrações municipais poderão receber certificações nas categorias Diamante, Ouro, Prata e Bronze, conforme o desempenho e o cumprimento dos critérios técnicos estabelecidos no edital.

Durante a solenidade, foram apresentados os critérios de avaliação, a metodologia de pontuação e o cronograma da premiação. O período previsto para o envio da documentação comprobatória pelas prefeituras será de 1º de junho a 30 de julho de 2027.

Autoridades e representantes da rede de proteção participam do lançamento do Prêmio Prioridade Absoluta 2027

“O Prêmio Prioridade Absoluta foi criado para transformar o princípio constitucional da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente em ações concretas e políticas públicas efetivas nos municípios. É uma iniciativa construída em parceria entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que busca estimular, orientar e reconhecer boas práticas de gestão. Nosso objetivo é mobilizar os 52 municípios de Rondônia para fortalecer a rede de proteção e garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos assegurados”, destacou o desembargador Isaías Fonseca Moraes.

“O Prêmio Prioridade Absoluta busca dar visibilidade aos municípios que desenvolvem boas práticas e, ao mesmo tempo, estimular o aprimoramento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. Mais do que uma exigência burocrática, o edital deve ser recebido como uma oportunidade para avaliar ações, corrigir possíveis falhas e avançar na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça estará ao lado dos gestores municipais nessa caminhada”, destacou o presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel.

Parceria entre Prefeitura e Judiciário contribui para aprimorar os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes

O secretário Paulo Afonso depois de expressar as saudações do prefeito Léo Moraes aos presentes, ressaltou a importância da parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e o Tribunal de Justiça de Rondônia no fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. Ele destacou os avanços do município na política de acolhimento institucional, especialmente a experiência de gestão da Casa do Bebê em parceria com uma organização da sociedade civil, iniciativa que vem se consolidando como referência no estado. O secretário também informou que o município de Porto Velho vai participar do Prêmio Prioridade Absoluta 2027 e reconheceu a contribuição do Judiciário para o aprimoramento dos serviços de proteção às crianças e aos adolescentes.

COMPROMISSO COM A INFÂNCIA

A participação da Semias no lançamento reafirmou o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social e com a atuação integrada dos órgãos e instituições que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A iniciativa representa uma oportunidade para valorizar as ações desenvolvidas pelos municípios e estimular o aprimoramento dos serviços, programas e projetos destinados à proteção integral de crianças e adolescentes.