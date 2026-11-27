Por Adaides Batista

Publicada em 27/11/2026 às 11h54

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), informa que o sistema do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível nesta sexta-feira (27) de novembro de 2026, em razão de uma manutenção programada no calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Os atendimentos que dependem diretamente do sistema serão suspensos durante esse período e retomados normalmente na segunda-feira (30). A interrupção afetará a Central do Cadastro Único, todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os demais polos de atendimento vinculados à Semias.

Durante a indisponibilidade, não será possível realizar serviços e procedimentos que dependam de acesso à plataforma. A suspensão faz parte da programação nacional de manutenção e atualização do sistema.

A Central do Cadastro Único orienta os usuários que necessitam desses serviços a se organizarem com antecedência e, sempre que possível, anteciparem suas demandas, evitando deslocamentos durante o período em que o sistema estiver indisponível.

Clóvis Henrique da Silva, gerente do Cadastro Único da Semias, orientou as famílias a se programarem para o período de suspensão temporária dos serviços.

Central orienta usuários a anteciparem demandas e evitarem deslocamentos no período

“Pedimos que os usuários se organizem e, se possível, antecipem os procedimentos que precisam realizar no Cadastro Único. A paralisação é temporária e necessária para a manutenção da plataforma. Na segunda-feira, os atendimentos serão retomados normalmente”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da comunicação antecipada com a população para evitar deslocamentos desnecessários e facilitar a organização dos usuários.

“Estamos trabalhando para que a população tenha conhecimento prévio de qualquer alteração nos serviços municipais. Com essa informação, as famílias podem se planejar e evitar transtornos. Concluída a manutenção, o atendimento será restabelecido normalmente”.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou a necessidade de as famílias manterem os dados cadastrais em dia para assegurar o acesso aos programas sociais.

“Manter as informações atualizadas é essencial para que as famílias continuem tendo acesso aos programas e benefícios sociais. A Semias permanece empenhada em orientar os usuários e assegurar um atendimento adequado, inclusive após a normalização do sistema”.

A Semias reforça que os atendimentos que dependem do sistema serão retomados normalmente na segunda-feira (30), quando as famílias poderão voltar a procurar os serviços nos postos de atendimento do município.