Por Jhon Silva

Publicada em 27/11/2026 às 11h42

Seja para começar o dia com uma caminhada, levar as crianças para brincar ou aproveitar o fim de tarde com a família, o Parque Circuito é uma opção de lazer em Porto Velho. Revitalizado pela Prefeitura, o espaço reúne natureza, atividades físicas e diversão para pessoas de diferentes idades.

Entre as principais atrações está a fonte interativa, com 47 jatos de água, que oferece às crianças a oportunidade de brincar e se refrescar. O parque também conta com playground, chuveirão, academia ao ar livre, espaço pet e áreas de descanso.

Quem procura atividades físicas encontra ainda equipamentos de calistenia, utilizados em exercícios com o peso do próprio corpo. A estrutura inclui banheiros, fraldário, nova iluminação e espaços de convivência, com mais conforto para os visitantes.

O prefeito Léo Moraes reforçou o convite para que a população aproveite e preserve o espaço.

Parque Circuito oferece fonte interativa, playground e espaços de lazer para toda a família

“Queremos ver as famílias reunidas, as crianças brincando e as pessoas aproveitando os espaços públicos da nossa cidade. O Parque Circuito é de todos nós, e cada visitante tem um papel importante na sua conservação”.

O cuidado com os brinquedos, bancos, banheiros e demais equipamentos ajuda a manter as áreas de lazer em boas condições. Descartar o lixo nas lixeiras, respeitar os espaços destinados aos animais e orientar as crianças sobre o uso correto das estruturas são atitudes que contribuem para a conservação do parque.

DIAS E HORÁRIOS

O Parque Circuito fica na avenida Lauro Sodré, nº 2983, na zona Norte de Porto Velho, e funciona todos os dias, das 5h às 22h.

A fonte interativa possui horários específicos:

De terça a sexta-feira: das 15h às 17h e das 18h às 20h.

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 10h, das 11h às 14h, das 15h às 17h e das 18h às 20h.

Segundas-feiras: fechada para manutenção preventiva.

Durante a manutenção da fonte, as demais áreas do parque continuam abertas normalmente. Os visitantes podem aproveitar os espaços de caminhada, os brinquedos e os equipamentos de atividades físicas, conforme as orientações de uso de cada ambiente.

JhonSilva