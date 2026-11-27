A Prefeitura de Porto Velho publicou o Edital nº 41, de 24 de novembro de 2026, com o resultado final das inscrições definitivas deferidas e a convocação dos candidatos habilitados para a prova oral do concurso público para o cargo de Procurador do Município.
A avaliação será realizada no dia 6 de dezembro de 2026, no período da manhã, sob responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os candidatos devem consultar individualmente o horário e o local da prova a partir de 1º de dezembro, no site da banca organizadora.
O prefeito Léo Moraes destacou a importância do concurso para o fortalecimento da administração municipal e a qualificação dos serviços públicos.
“Estamos avançando no fortalecimento da administração municipal, investindo na realização de concursos públicos e na seleção de profissionais preparados para atender às demandas da população. Ter uma Procuradoria estruturada e qualificada é fundamental para garantir segurança jurídica e responsabilidade na gestão pública”, disse o prefeito Léo Moraes.
Durante a prova oral, serão avaliados o domínio do conhecimento técnico, o emprego adequado da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.
A Prefeitura orienta que os candidatos leiam atentamente o Edital nº 41 e as disposições dos editais anteriores. Não será permitido utilizar materiais que não sejam fornecidos pelo Cebraspe, nem recursos de multimídia, gravação ou audiovisuais durante a apresentação.
O procurador-geral do Município, Salatiel Lemos Valverde, ressaltou a importância dessa etapa para a composição do quadro técnico da Procuradoria-Geral do Município (PGM).
“Esta é mais uma etapa importante do concurso, que permitirá fortalecer o quadro técnico da Procuradoria-Geral do Município, contribuindo para uma atuação jurídica cada vez mais qualificada e eficiente. Desejamos boa sorte aos candidatos”, destacou.
CONSULTE A CONVOCAÇÃO
A partir de 1º de dezembro, os candidatos deverão acessar o endereço eletrônico do Cebraspe para consultar individualmente o horário e o local de realização da prova oral.
Site da banca organizadora:
www.cebraspe.org.br/concursos/pref_porto_velho_26_procurador
A avaliação deverá ser realizada exclusivamente no local e horário indicados na convocação individual.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Relação geral:
Angela Martins Lourencao – inscrição 10000691
Augusto Cesar Marconcini Soares Santos – inscrição 10000002
Caroline Correa Meninea – inscrição 10001183
Cesar Roney Goncalves de Andrade Filho – inscrição 10001164
Deydson Maycon Mendes Santos – inscrição 10000998
Eloisa Secoti Leal – inscrição 10000842
Elton Libanio Wrege – inscrição 10000590
Fabio Gouveia Carneiro – inscrição 10001112
Fabricio Paulino de Figueiredo – inscrição 10000121
Felipe de Oliveira – inscrição 10000655
Franklin Ribeiro – inscrição 10000493
Gabriela Barbosa Cebalho – inscrição 10000162
Hicaro Ricardo Fernandes de Lima – inscrição 10000284
Jose Bonifacio Gomes de Arruda Neto – inscrição 10000091
Larissa Castro e Melo – inscrição 10000771
Levi Coelho de Albuquerque – inscrição 10000068
Lucas Paulo de Souza Araujo – inscrição 10000107
Lucas Ribeiro Coelho Lopes – inscrição 10000211
Mateus de Luna Dias Rabelo – inscrição 10001086
Thais Freitas Cabral – inscrição 10001063
Tiago Gubert Canavarros – inscrição 10000012
Candidatos com deficiência:
Ana Paula de Carvalho Fagundes – inscrição 10000930
Deydson Maycon Mendes Santos – inscrição 10000998
Candidata que concorre às vagas reservadas a pessoas negras:
Savanna Victoria da Silva Lima – inscrição 10001227
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