Por Augusto Soares

Publicada em 27/11/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho publicou o Edital nº 41, de 24 de novembro de 2026, com o resultado final das inscrições definitivas deferidas e a convocação dos candidatos habilitados para a prova oral do concurso público para o cargo de Procurador do Município.

A avaliação será realizada no dia 6 de dezembro de 2026, no período da manhã, sob responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os candidatos devem consultar individualmente o horário e o local da prova a partir de 1º de dezembro, no site da banca organizadora.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do concurso para o fortalecimento da administração municipal e a qualificação dos serviços públicos.

“Estamos avançando no fortalecimento da administração municipal, investindo na realização de concursos públicos e na seleção de profissionais preparados para atender às demandas da população. Ter uma Procuradoria estruturada e qualificada é fundamental para garantir segurança jurídica e responsabilidade na gestão pública”, disse o prefeito Léo Moraes.

Durante a prova oral, serão avaliados o domínio do conhecimento técnico, o emprego adequado da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.

A Prefeitura orienta que os candidatos leiam atentamente o Edital nº 41 e as disposições dos editais anteriores. Não será permitido utilizar materiais que não sejam fornecidos pelo Cebraspe, nem recursos de multimídia, gravação ou audiovisuais durante a apresentação.

O procurador-geral do Município, Salatiel Lemos Valverde, ressaltou a importância dessa etapa para a composição do quadro técnico da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

“Esta é mais uma etapa importante do concurso, que permitirá fortalecer o quadro técnico da Procuradoria-Geral do Município, contribuindo para uma atuação jurídica cada vez mais qualificada e eficiente. Desejamos boa sorte aos candidatos”, destacou.

CONSULTE A CONVOCAÇÃO

A partir de 1º de dezembro, os candidatos deverão acessar o endereço eletrônico do Cebraspe para consultar individualmente o horário e o local de realização da prova oral.

Site da banca organizadora:

www.cebraspe.org.br/concursos/pref_porto_velho_26_procurador

A avaliação deverá ser realizada exclusivamente no local e horário indicados na convocação individual.

CANDIDATOS CONVOCADOS

Relação geral:

Angela Martins Lourencao – inscrição 10000691

Augusto Cesar Marconcini Soares Santos – inscrição 10000002

Caroline Correa Meninea – inscrição 10001183

Cesar Roney Goncalves de Andrade Filho – inscrição 10001164

Deydson Maycon Mendes Santos – inscrição 10000998

Eloisa Secoti Leal – inscrição 10000842

Elton Libanio Wrege – inscrição 10000590

Fabio Gouveia Carneiro – inscrição 10001112

Fabricio Paulino de Figueiredo – inscrição 10000121

Felipe de Oliveira – inscrição 10000655

Franklin Ribeiro – inscrição 10000493

Gabriela Barbosa Cebalho – inscrição 10000162

Hicaro Ricardo Fernandes de Lima – inscrição 10000284

Jose Bonifacio Gomes de Arruda Neto – inscrição 10000091

Larissa Castro e Melo – inscrição 10000771

Levi Coelho de Albuquerque – inscrição 10000068

Lucas Paulo de Souza Araujo – inscrição 10000107

Lucas Ribeiro Coelho Lopes – inscrição 10000211

Mateus de Luna Dias Rabelo – inscrição 10001086

Thais Freitas Cabral – inscrição 10001063

Tiago Gubert Canavarros – inscrição 10000012

Candidatos com deficiência:

Ana Paula de Carvalho Fagundes – inscrição 10000930

Deydson Maycon Mendes Santos – inscrição 10000998

Candidata que concorre às vagas reservadas a pessoas negras:

Savanna Victoria da Silva Lima – inscrição 10001227

O edital completo.