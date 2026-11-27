Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/11/2026 às 11h08

PORTO VELHO, RO - A JBS S/A foi condenada pela Justiça do Trabalho ao pagamento de R$ 5 milhões em indenização por danos morais coletivos em decorrência de um vazamento de amônia registrado em sua unidade frigorífica de Pimenta Bueno, em Rondônia, no dia 29 de novembro de 2025. A sentença foi assinada em 19 de novembro de 2026 pelo juiz Ricardo Cesar Lima de Carvalho Sousa, titular da Vara do Trabalho de Jaru, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14).

Cabe recurso.

O magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na ação civil pública nº 0000474-33.2025.5.14.0081. A indenização será integralmente destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com incidência de correção monetária e juros.

De acordo com a sentença, um relatório elaborado pela própria JBS registrou pico de concentração de amônia de 261 partes por milhão (ppm) durante o acidente, além do atendimento de 28 empregados e um terceiro. O Ministério Público do Trabalho informou ter recebido 26 prontuários hospitalares de trabalhadores atendidos, entre eles quatro gestantes. A unidade industrial empregava aproximadamente 1.200 trabalhadores.

A perícia judicial identificou que o vazamento teve origem na Câmara Pulmão 3, onde houve concentração excessiva de peso no trilho central nº 5 e acúmulo de peças de costela sem o espaçamento adequado. O colapso da estrutura metálica provocou a queda dos evaporadores do sistema de refrigeração, ocasionando a torção e o rompimento das tubulações de amônia.

Embora o peso total instalado não tenha ultrapassado a capacidade da câmara frigorífica, a concentração de carga em um dos trilhos excedeu o limite admissível naquele ponto.

O histórico de acidentes da unidade foi considerado pelo magistrado na fundamentação da condenação. Em 2021, o mesmo frigorífico havia registrado outro vazamento de amônia associado ao colapso de uma estrutura de sustentação dos trilhos. Na ocasião, uma ação civil pública resultou na imposição de obrigações permanentes relacionadas à pesagem das carcaças, ao controle da quantidade de produtos, à sinalização dos limites de carga e à manutenção preventiva das câmaras.

O juiz ressaltou que os dois acidentes não tiveram causas técnicas idênticas, mas apresentaram semelhanças quanto ao mecanismo estrutural que antecedeu os vazamentos.

“Quatro anos depois, nova estrutura relacionada ao armazenamento de produtos entrou em colapso na mesma unidade, novamente atingindo componentes do sistema de refrigeração e, consequentemente, provocando liberação de amônia.”

Em depoimento prestado durante a instrução processual, foi confirmado que o controle realizado pela empresa incidia sobre a quantidade de produtos acomodados nos trilhos, sem aferição do peso efetivo das peças.

Na contestação, a JBS negou a existência de dano moral coletivo. A empresa sustentou que o acidente foi pontual, que sua causa não era idêntica à do episódio de 2021, que os mecanismos de emergência funcionaram e que as adequações necessárias foram realizadas posteriormente.

A sentença reconheceu a eficiência da resposta emergencial da empresa. Após a detecção automática da amônia, houve desligamento das bombas, acionamento do alarme, evacuação, fechamento das válvulas e isolamento das linhas atingidas. As medições realizadas após a contenção do vazamento apontaram concentrações entre 1 e 3 ppm.

Também foram reconhecidas as intervenções realizadas pela JBS durante a tramitação do processo, incluindo a reconstrução da Câmara Pulmão 3, a separação das estruturas de sustentação dos trilhos e do sistema de refrigeração, a instalação de reforços metálicos, a elaboração de estudos técnicos e a adoção de inspeções trimestrais.

O magistrado, entretanto, considerou que as providências posteriores não afastavam a responsabilidade pelos danos coletivos decorrentes do acidente.

“As providências demonstram atuação corretiva e reduzem a censura relativa ao comportamento posterior ao evento. Não desfazem a violação coletiva consumada.”

Para estabelecer o valor da indenização, foram considerados a gravidade potencial do vazamento, a exposição comprovada dos trabalhadores, o histórico de acidentes da unidade, a intervenção judicial anterior, as medidas corretivas adotadas e a capacidade econômica da JBS.

“O valor indenizatório deve ser suficiente para traduzir a gravidade da ofensa, produzir efeito preventivo compatível com a dimensão do agente econômico e inibir que nova falha dessa natureza seja absorvida como simples custo operacional.”

Além da indenização, a Justiça estabeleceu nove obrigações de segurança a serem observadas pela empresa. Entre elas estão a manutenção da independência das estruturas que sustentam o sistema de refrigeração por amônia, a realização de estudos sobre os efeitos da movimentação e da vibração das cargas em intervalos máximos de 12 meses e a adoção de mecanismos capazes de impedir sobrecargas localizadas.

A JBS também deverá realizar vistorias preventivas nos trilhos e nas respectivas estruturas de sustentação a cada 90 dias, manter atualizados os programas de gerenciamento de riscos e resposta a emergências, preservar a conformidade das instalações elétricas próximas aos tanques de amônia e atualizar os registros de segurança e manuais de operação dos equipamentos abrangidos pela decisão.

Outra determinação estabelece a inclusão de um protocolo específico no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) para acompanhamento de trabalhadores submetidos à exposição relevante à amônia, com atenção aos efeitos respiratórios, oculares e cutâneos. A empresa deverá comprovar a incorporação da medida no prazo de 30 dias após intimação específica, independentemente do trânsito em julgado.

O descumprimento das determinações sujeitará a JBS ao pagamento de multa de R$ 100 mil por obrigação descumprida, a cada constatação de irregularidade. Os recursos também serão destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Em razão das melhorias estruturais comprovadas durante o processo, o juiz revogou a interdição remanescente da Câmara Pulmão 3, caso ainda estivesse formalmente vigente, condicionando seu funcionamento à manutenção das medidas de segurança estabelecidas na sentença.

A empresa foi condenada, ainda, ao pagamento de R$ 10 mil em honorários periciais e R$ 33.902,20 em custas processuais. Caso seja constatado o descumprimento das obrigações impostas, o Ministério Público do Trabalho deverá instaurar um processo de cumprimento de sentença coletiva.