Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/11/2026 às 11h00

PORTO VELHO, RO - A Câmara Municipal de Espigão d'Oeste reprovou as contas do ex-prefeito Célio Renato da Silveira referentes aos exercícios financeiros de 2009 a 2012, após ser obrigada judicialmente a realizar um novo julgamento. O cumprimento da determinação foi reconhecido nesta quinta-feira (26) pelo juiz Leonel Pereira da Rocha, da 1ª Vara Genérica do município, que declarou extinto o procedimento de execução da sentença.

O caso teve origem em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) contra a Câmara de Vereadores, questionando a validade de uma deliberação realizada durante a 12ª Sessão Ordinária do Legislativo, em 28 de abril de 2022.

Naquela ocasião, os parlamentares rejeitaram, sem a devida fundamentação técnica, o Parecer Prévio nº 033/2020-PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), que recomendava a reprovação das contas do ex-chefe do Executivo municipal relativas aos quatro exercícios financeiros.

A decisão judicial que determinou a reapreciação das contas foi confirmada em grau recursal e transitou em julgado. Com o retorno do processo à primeira instância, a Câmara ficou obrigada a promover um novo julgamento, apresentando a devida motivação para a decisão legislativa.

Em cumprimento à determinação, o Legislativo municipal apresentou à Justiça documentos comprobatórios da realização de uma nova deliberação plenária. O resultado ficou em conformidade com a conclusão técnica do Tribunal de Contas, pela reprovação das contas de Célio Renato da Silveira.

Após analisar a documentação, o Ministério Público reconheceu o cumprimento integral da obrigação e solicitou o encerramento da execução.

Na sentença, o magistrado considerou que a nova deliberação corrigiu a irregularidade que havia motivado a intervenção judicial.

“Com efeito, a Casa Legislativa procedeu a novo julgamento da matéria, sanando o vício anteriormente reconhecido pela decisão judicial — qual seja, a ausência de motivação do ato legislativo —, observando-se, na nova deliberação, os princípios da legalidade, da motivação e da transparência administrativa”, registrou Leonel Pereira da Rocha.

A sentença não detalha as irregularidades que levaram o Tribunal de Contas a recomendar a reprovação das contas do ex-prefeito. A determinação judicial dizia respeito à necessidade de realização de um novo julgamento devidamente fundamentado, cabendo ao Legislativo municipal deliberar sobre as contas.

Ao reconhecer que não havia outras providências pendentes relacionadas à obrigação imposta à Câmara, o juiz extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

A decisão transitou em julgado na própria quinta-feira (26), sem imposição de custas ou honorários, com determinação para a realização das baixas e anotações necessárias no processo nº 7001375-64.2024.8.22.0008.