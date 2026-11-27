Por PC/RO

Publicada em 27/11/2026 às 13h40

Na tarde desta sexta-feira (27), a Polícia Civil de Rondônia (PCRO), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Velho, com apoio de policiais civis de Ariquemes, cumpriu, naquele município, um mandado de prisão contra A. P. R., investigado pelo atropelamento que resultou na morte do motoboy N. M. da C., em Porto Velho.

O fato ocorreu na madrugada de quinta-feira (26), no cruzamento da Rua Tabajara com a Avenida Getúlio Vargas, no bairro São João Bosco. A vítima foi atingida por uma caminhonete Toyota Hilux, de cor branca, conduzida pelo investigado.

Assim que tomou conhecimento da ocorrência, a equipe da Delegacia de Homicídios de Porto Velho iniciou os trabalhos investigativos para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar o responsável.

Após a expedição do mandado de prisão pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, nos autos nº 7071315-69.2026.8.22.0001, as diligências foram intensificadas, possibilitando a localização do investigado e o cumprimento da ordem judicial.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia reforça seu compromisso com a investigação e o enfrentamento à criminalidade, destacando também a importância da participação da população na colaboração com o trabalho policial. Informações e denúncias anônimas podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 197.